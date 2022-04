Alojamento Local: uma solução equilibrada após o Acórdão?

É proibido o estabelecimento de alojamento local em fração autónoma que, de acordo com o título constitutivo de propriedade horizontal, se destine a habitação. É este o sentido do Acórdão de Uniformização de Jurisprudência proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça em 22 de março de 2022.

Não ignorando que a atividade do alojamento local conheceu um aumento exponencial, nas suas vertentes da procura e, sobretudo, da oferta, nos últimos anos, em particular nos grandes centros históricos, representando uma importante fatia do investimento realizado no setor turístico, sublinha-se que esta é, contudo, uma atividade essencialmente definida pela rotatividade e aleatoriedade dos respetivos utentes, com efeitos qualitativamente diferenciados no núcleo residencial, podendo contribuir para algum sentimento de insegurança dos habitantes permanentes do prédio e traduzindo-se num aumento do desgaste das partes comuns e despesas adicionais para o condomínio.

Importa referir que este Acórdão foi proferido tendo por referência o regime legal do alojamento local, antes da modificação operada pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, pela qual se passou a admitir a faculdade de ser apresentada exposição ao Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente com vista ao eventual cancelamento do registo de estabelecimento de alojamento local. Esta Lei estipula que tal exposição seja acompanhada de deliberação fundamentada, aprovada por mais de metade da permilagem do edifício, a comprovar a prática reiterada de atos que perturbem a normal utilização do prédio, que causem incómodo ou afetem o descanso dos condóminos.

Esta alteração poderia, à primeira vista, tutelar de forma satisfatória os interesses que o Acórdão pretende agora acautelar. Note-se, contudo, que este Diploma sujeita a proibição do desenvolvimento do alojamento local a deliberação maioritária da assembleia de condóminos, em contraposição com a proteção a priori absoluta, por contrariedade ao fim, agora defendida neste Acórdão.

Ora, uma solução equilibrada para a questão em causa poderia passar por exigir a apresentação, no momento do registo de estabelecimento de alojamento local junto da respetiva Câmara Municipal, de ata da deliberação da assembleia de condóminos que autorizasse o titular da exploração do estabelecimento a exercer a atividade de alojamento local no caso de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação, assim conferindo aos restantes condóminos a possibilidade de defesa dos seus interesses e sem com isso coartar definitivamente (e, quiçá, desproporcionalmente) os direitos dos proprietários que investiram nas suas frações autónomas para as destinarem a alojamento local.

Esta medida constava, aliás, do Projeto de Lei n.º 524/XII (de 2017) dos deputados do Partido Socialista, entretanto abandonado, que previa a alteração dos documentos que devem instruir a comunicação prévia para efeitos de registo de exploração de estabelecimento de alojamento local. Idêntica solução encontra-se já prevista para as situações de instalação dos denominados "hostels", o que leva a crer que, caso o legislador entendesse que o conceito de habitação não é compatível com a atividade do alojamento local, teria aproveitado a mesma oportunidade para alterar o regime legal de licenciamento aplicável ao alojamento local.

Independentemente do mérito deste Acórdão, esta decisão suscita, desde logo, a questão de saber o que acontece ao alojamento local já registado sobre frações autónomas cujo título constitutivo contrarie a regra aqui estabelecida e de que forma deverão ser acauteladas as situações futuras: deverão os condóminos interessados tentar promover uma alteração ao título constitutivo em sede de deliberação da assembleia geral de condóminos? Competirá à Câmara Municipal fiscalizar o cumprimento desta regra quanto aos alojamentos locais já registados? Assistiremos a um aumento exponencial do recurso à via judicial pelos restantes condóminos, que poderão agora procurar fazer cessar estas situações, sem que, para isso, precisem de uma deliberação aprovada por maioria? Deverá a Câmara Municipal passar a exigir, em sede de controlo prévio, a verificação da menção ao fim que é feita no título constitutivo? Deverão, a partir de agora, os títulos de constituição de propriedade horizontal passar a prever expressamente a possibilidade de exploração, em regime de alojamento local, das frações destinadas a habitação?

Foi recentemente apresentado o Projeto de Lei n.º 55/XV/1.ª pela Iniciativa Liberal que parece defender (em sentido diametralmente oposto àquele que foi o entendimento uniformizado pela nossa Jurisprudência) a clarificação, por via de uma alteração legislativa, da possibilidade de exploração em regime de alojamento local de qualquer fração nas circunstâncias já referidas, desde que tal possibilidade não se encontre expressamente vedada no título constitutivo. Se o entendimento do STJ parece deixar a descoberto os interesses dos titulares de alojamentos locais com investimentos já realizados, a proposta que aqui se refere pode não ir ao encontro da tutela dos interesses e expectativas legítimas dos restantes condóminos que o STJ entendeu ser de acautelar.

Propõe-se, pois, uma reflexão cuidada por parte do legislador sobre uma alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, que deve culminar na regulação clara desta matéria. Esta, sugere-se. deverá ir no sentido de se incluir na fase de fiscalização prévia pela Câmara Municipal, aquando da apresentação do pedido de registo de alojamento local, a exibição de deliberação unânime dos condóminos que autorize a exploração da fração nesse regime. Aplicando-se tal regra a situações futuras e, nessa sede, regulando e mitigando o impacto sobre situações já constituídas mediante a previsão de normas transitórias que tutelem os interesses e direitos entretanto constituídos por parte dos titulares de estabelecimentos de alojamento local que realizaram o seu investimento num quadro de promoção do setor turístico e dinamização da economia, sem que se encontrasse qualquer limitação legal em vigor. Só por esta via vemos como possível a tutela dos interesses legítimos de todos os intervenientes, alcançando-se a necessária segurança jurídica e transparência para o mercado.

Aguardamos os próximos desenvolvimentos sobre esta que se antevê vir a ser, para já, uma discussão de teor ideológico num plano essencialmente político-económico. Espera-se que dessa discussão - desejavelmente aberta e participada - possam resultar soluções capazes de compatibilizar, de forma proporcional e equitativa, todos os interesses em contenda.

Maria Sanches Afonso e Raquel Sequeira, advogadas da SLCM (Serra Lopes, Cortes Martins)