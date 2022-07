Alterações climáticas: das palavras aos atos

É um tema recorrente do verão português, assombrado pelas tragédias de 2017, e voltou a sobressaltar-nos nestas semanas: os grandes incêndios florestais, por vezes associados a fenómenos meteorológicos extremos, são a face mais visível das alterações climáticas no país. No futuro, demasiado próximo, dizem-nos os especialistas, os fogos tenderão a ser mais frequentes e intensos, como serão muito mais comuns episódios impactantes como ondas de calor.

Como a seca, também recorrente em Portugal nestes anos, este é um aviso de que não estamos imunes aos destemperos do clima. Ninguém está. Assim como aconteceu com a covid, que rapidamente se espalhou por todo o globo, neste capítulo não há distinção entre pobres e ricos nem há norte e sul: apenas um planeta.

Precisamos de estar sensibilizados para a emergência, como felizmente os mais jovens já estão - dando lições às gerações mais velhas. Os jovens "vão herdar um planeta em perigo" e têm de fazer "tudo para reverter decisões políticas, económicas e comportamentos" passados, como há pouco alertou o secretário-geral da ONU,

António Guterres (laureado neste ano com o Prémio Universidade de Coimbra, pelo papel na defesa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

No entanto, não podemos esperar que sejam apenas os jovens, líderes de amanhã, a reagir. Temos de começar já. Precisamos de soluções para cada problema - por exemplo, de políticas concretas para territórios de baixa densidade recorrentemente atingidos pelos fogos (se continuarmos a deixar desertificar quatro quintos do país, apenas criamos terreno fértil para novas tragédias). Precisamos de políticas sustentáveis a nível global.

A ciência está do nosso lado. As instituições de ensino superior serão fundamentais na condução da sociedade para um novo paradigma societal, liderando pela produção e transferência de conhecimento, mas também pelo exemplo. E orgulha-me dizer que a Universidade de Coimbra tem provas dadas na matéria.

Todavia, não vamos lá só com ações individuais. Precisamos de reagir coletivamente. A rapidez com que globalmente se respondeu à covid prova que podemos ser bem-sucedidos na resposta à "pandemia das pandemias". Temos é de começar agora e não quando estivermos cercados por fogo ou com o mar pelos joelhos.