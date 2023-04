Luís Rodrigues, o novo presidente da TAP, e que o DN entrevistou na véspera se ter sido escolhido pelo governo para liderar a companhia, tem desde ontem uma missão hercúlea em mãos. Para já terá de ouvir e ler a proposta dos sindicatos que já fizeram um ultimato: tem um mês para corrigir a rota da empresa de aviação e as condições dos seus trabalhadores. Vai ser um braço de ferro duro de disputar, mas Luís Rodrigues já tem experiência em negociar com forças sindicais e também em lidar com forças políticas. Na SATA a tentação de influência política da parte do governo regional sempre foi grande e Luís Rodrigues soube lidar com isso e levar a água ao seu moinho.

Por outro lado, o novo presidente chega à TAP com uma comissão executiva desmembrada. Da SATA não vai poder ter a sua equipa toda, pelo menos a CFO já é sabido que sucede ao gestor na presidência da SATA, pelo que vai ter de reconstruir a equipa de gestão no Continente.

Na TAP a saída da administradora Silvia Mosquera, com o pelouro comercial, já tinha sido anunciada pela própria, e Ramiro Sequeira deverá sair também, neste caso a convite da empresa. Para o lugar deste administrador poderá ir Mário Chaves, em quem Luís Rodrigues confia, que deverá ficar com a pasta estratégica da gestão operacional. Já para o cargo de CFO (financeiro) da TAP, até aqui ocupado por Gonçalo Pires, pouco se sabe ainda. A oposição atacou-o fortemente depois deste ter prestado declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Sendo amigo do ministro João Galamba, vamos ver se esse fator conta ou não para a sua recondução. O bom senso manda separar as águas e já diz o ditado popular "amigos, amigos, negócios à parte".

Após um mês e meio sem comandante no cockpit, a TAP precisa de um piloto, de copilotos e de um rumo para um futuro sustentável.



