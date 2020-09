Antes que seja tarde

Em 2018, o Governo extinguiu a atribuição de Utilidade Turística, um instrumento que durante mais de três décadas estimulou a oferta turística em Portugal. Os prédios nestas condições beneficiavam de isenções temporárias de IMI, medida que, desde 1983, era justamente considerada “adequada a apoiar as empresas que exploram empreendimentos turísticos considerados essenciais à prossecução da política de turismo traçada pelo Governo” (in DL 38/94 de 8 de fevereiro).

As empresas a que se refere este Decreto-Lei são as mesmas que coprotagonizaram o inigualável crescimento do peso do valor acrescentado bruto do turismo no VAB da economia: de 4,1% em 2008 para 8% em 2018, segundo dados da Conta Satélite do Turismo do INE. E em 2019, de acordo com o World Travel & Tourism Council, as viagens e turismo representaram 23,5% das exportações e o setor cresceu 4,2% enquanto a economia nacional se ficou pelos 1,6%.

Ao revogar a Utilidade Turística, o Governo deixou às autarquias a decisão de apoiar projetos de interesse público como estabelecimentos hoteleiros, conjuntos turísticos, equipamentos de animação cultural e desportiva, e casas afetas ao turismo de habitação. Como as receitas de IMI são municipais, aconteceu, evidentemente, a subordinação do maior interesse nacional aos interesses locais. Muitas autarquias, algumas endividadas, declararam o fim das isenções logo após a aprovação do OE para 2019, com Porto e Lisboa a darem o exemplo:

“Em Lisboa, fonte oficial da autarquia liderada por Fernando Medina garantiu ao Expresso que nenhum dos dois benefícios fiscais é para renovar […]. Mais a norte, do gabinete de Rui Moreira, vem uma decisão semelhante. Para 2019, a Câmara do Porto aprovou um regulamento de benefícios fiscais que não prevê a isenção de IMT e de IMI aos prédios de utilidade turística, e, para os anos seguintes é pouco provável que a decisão se inverta.” (Expresso Semanário #2414 de 2/2/19)

O fim destes apoios ao desenvolvimento do turismo enfraqueceu uma das indústrias de que mais depende a economia. Se isso era mau até março de 2020, hoje é muito pior porque também é essa indústria a mais castigada pela pandemia.

Carlos Costa, Administrador da Nau Hotels & Resorts, expõe:

“Sejamos claros: em Portugal não há turismo a mais na economia, nem excesso de turistas. A comprová-lo está o facto de a capacidade de carga estar longe do esgotamento. Há é economia a menos. E sem turismo, ou com menos atividade turística, a equação económica não se resolve, agrava-se. […] A prosperidade registada em Portugal no quinquénio 2015-2019 deve-se, em grande medida, ao êxito da atividade turística, traduzida na geração de riqueza, na criação de postos de trabalho e no aumento das exportações. Insensato seria não tirar partido deste ciclo de crescimento nem das vantagens competitivas que o turismo oferece, com base nos recursos naturais do nosso país. Tomara que a Economia tivesse beneficiado de desempenhos similares em setores como a agricultura, as pescas, a fileira florestal, as indústrias transformadoras e extrativas e mesmo os serviços. Estaríamos todos bem melhor. Se não estamos, a culpa não foi nem é do turismo.” (‘Turismo a mais ou economia a menos?’ abril 2020)

O turismo não é culpado. Pelo contrário, é o turismo que pode voltar a salvar a economia. É essencial não deixar morrer as empresas que poderão dar corpo à recuperação e desenvolvimento económico do país. É urgente repor as isenções temporárias de IMI, como ajuda essencial para aliviar a tesouraria dessas empresas. Antes que seja tarde.

* Pedro Fontainhas, diretor-executivo, Associação Portuguesa de Resorts