Apostar na indústria para evitar dependências

A propósito do impacto económico da epidemia de coronavírus, já aqui referi que as profundas mudanças na organização da produção mundial tornam as empresas mais vulneráveis a perturbações que possam surgir em qualquer um dos inúmeros elos das cadeias de valor onde se inserem. Sem pôr em causa as vantagens inerentes à participação das empresas nas cadeias de valor globais, justifica-se, do ponto de vista das estratégias empresariais, uma avaliação atenta dos riscos que lhe são inerentes.

Uma das questões que se colocam é a de ponderar o equilíbrio entre os benefícios da redução ao mínimo de stocks, num sistema de produção just in time, e as vulnerabilidades decorrentes de eventuais problemas de fornecimentos. Tanto mais, quanto esta preocupação pelo just in time conduz frequentemente à limitação do número de fornecedores, reduzindo assim a possibilidade de ajustamentos, em caso de perturbações na cadeia de abastecimento. Até que ponto estará a preocupação pela redução de custos a tornar as cadeias de valor excessivamente rígidas?

Outra lição que poderemos retirar é a dos riscos decorrentes da grande dependência da produção industrial da Europa relativamente à China. Isto remete-nos para a estratégia industrial que a Comissão Europeia vai apresentar muito em breve. Esta deverá ser uma estratégia capaz de inverter o declínio e assegurar o fortalecimento da sua base industrial. Uma base industrial que não poderá deixar de estar inserida em cadeias de valor globais, mas que deve evitar dependências excessivas, sobretudo em fileiras consideradas estratégicas.

Certamente, não se poderá, por decreto, condicionar as decisões das empresas no que respeita às suas estratégias de investimento ou aprovisionamento. Mas não tenho dúvidas sobre a necessidade de criar um ambiente mais atrativo para a competitividade e a inovação, libertando as empresas do peso de regulamentação desnecessária e demasiado onerosa, dos elevados preços da energia e de outros fatores que tornam excessivos os custos da atividade industrial na Europa.

O novo contexto global coloca em evidência uma série de questões que a política industrial europeia terá de definir. A União Europeia precisa de modernizar a política de concorrência para ter em conta a realidade dos mercados globais; precisa também de definir uma abordagem mais pró-ativa para as cadeias de valor que são essenciais para a competitividade industrial. Mas isso não pode significar o regresso a políticas intervencionistas, de aposta em “campeões” escolhidos a priori, através da concessão de auxílios de Estado, na medida em que prejudicaria a concorrência no mercado único europeu. Esse caminho seria particularmente prejudicial para empresas dos países com menor capacidade financeira.

A União Europeia deve desenvolver, não uma política industrial dirigista, mas uma estratégia que vise melhorar as condições que incentivem as empresas de todas as dimensões a investir, inovar e crescer. É isso que se espera das orientações que a Comissão Europeia vai apresentar.