Aprendemos com os erros da Expo Dubai?

As últimas semanas ficaram marcadas por dois acontecimentos decisivos para a imagem de Portugal no exterior. Um foi o encerramento da Expo do Dubai e do esquecível pavilhão português; o outro foi a abertura em Londres do novo restaurante do chef Nuno Mendes - um do heróis nacionais que a maior parte dos portugueses desconhece. Para que Portugal não seja apenas uma moda, como tanto se diz, é obrigatório olhar para estes dois exemplos e decidir em que modelo - estável, pensado e consequente - queremos apostar. Se nos basta cumprir calendário ou se queremos mesmo confiar no talento nacional.

É impossível não começar pela parte sensível, a nossa presença na Expo do Dubai. Antes de passar aos adjetivos - e de ouvir os meus amigos institucionalistas gritar que é tudo subjetivo -, vou a factos. Percorram os artigos dos principais jornais internacionais que cobriram a Expo (quase todos) e reparem nos destaques: não é sequer uma questão de Portugal aparecer pouco, é de Portugal não aparecer de todo. Em lado nenhum decente, pelo menos, há uma referência sequer que nos orgulhe.

Podia ser um problema de comunicação, como normalmente nos vitimizamos, mas do ponto de vista institucional o resultado foi o mesmo. No dia do encerramento do evento, a toda-poderosa BIE (Bureau International des Expositions) distribuiu mais de 50 medalhas para distinguir os aspetos relevantes da Expo Dubai, tais como design, mobilidade ou sustentabilidade. Dezenas de países viram os seus pavilhões serem distinguidos (numa tentativa óbvia de a organização chegar a todos), mas Portugal, mais uma vez, ficou de fora. Nem uma menção honrosa.

Contra factos não é preciso adjetivos. Mas é preciso sublinhar, pelo contrário, que nada disto legitima a negligente decisão do governo de Passos Coelho, em 2015, de ignorar a Expo de Milão. Uma exposição mundial dedicada à comida, para agravar a tragédia, de que passámos completamente ao lado com o argumento salazarento da poupança nacional. Tendo em conta os valores em causa, é evidente que não foi mais do que um mero exercício de demagogia. Mas não é porque uns fazem mal, evidentemente, que devemos baixar a guarda e abordar estas oportunidades sem ambição. E aqui não houve.

Um exemplo: num país que tem dois Pritzkers vivos e vários candidatos ao maior prémio mundial da arquitetura; e, no outro extremo, dezenas de jovens arquitetos que já provaram a sua criatividade em grandes projetos, dentro e fora do país (e que adorariam atirar-se a um concurso para fazer um Pavilhão de Portugal), decidiu-se entregar o desenho do pavilhão ao atelier com mais experiência internacional e, provavelmente, competência técnica. Ora, como parece fácil de adivinhar, não são estes, propriamente, os atributos com que se vai a jogo num desfile de vaidades. E o resultado final foi a prova disso: acabámos com um pavilhão perfeitamente anónimo que podia ser o volume administrativo do certame.

Na mesma linha, escolhemos para chef do nosso restaurante... um argentino. Ora, não me interpretem mal, mas por melhor que o chef seja - e nunca tive dúvidas que Chakal é um dos melhores estrangeiros a trabalhar em Portugal há mais de uma década -, nunca, até aos dias desta Expo, ele tinha tido um único restaurante especializado em pratos portugueses. Ora, é.

Revi todos estes argumentos no mesmo dia em que entrei no Lisboeta, o novo restaurante do chef Nuno Mendes, em Londres, que mais uma vez (depois da Taberna) assume a portugalidade de alto a baixo. Enquanto estive sentado ao balcão de lioz nacional, vi uma quantidade enorme de políticos, artistas e jornalistas da primeira linha inglesa entrarem e saudarem o chef pessoalmente. Alguns até esforçando-se por lhe desejar boa sorte em português.

Mendes, que está em qualquer lista séria dos melhores chefs de Londres, serve-lhes queijos, bacalhau, açorda, arroz de marisco (um dos melhores que comi na vida, fica a nota), vinhos nacionais e tudo o que se possa imaginar que caracteriza a nossa terra. Ensina-lhes - a eles, influencers, numa cidade que por sua vez é influencer do resto do mundo - o melhor que Portugal tem.

O nosso foco devia estar nestas pessoas. Chefs, arquitetos, artistas ou empresários, tanto faz. Pessoas com talento acima da média que todos os dias mostram ao mundo um Portugal novo, diferente e de qualidade.

E sim, também temos de ir às feiras, feirinhas e certames, é uma inevitabilidade da vida. Mas sempre com as pessoas certas. E nunca de forma banal.