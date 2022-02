Aprender com Horta Osório

É mais do que merecida a distinção recebida pelo banqueiro português António Horta Osório nesta semana, em que foi feito cavaleiro. É o agradecimento do Reino Unido, reconhecimento pelo trabalho incrível que fez no setor financeiro britânico, tendo conseguido não apenas levantar do chão o Lloyds como ainda dar dividendos e lucro ao governo, que foi obrigado a entrar temporariamente no capital. O exemplo do banqueiro vai mais além - e também isso foi mencionado na homenagem: o papel fundamental que teve na visibilidade dada à importância da saúde mental.

O exemplo de Horta Osório devia ser olhado com muito mais atenção neste que é o seu país. E servir de inspiração para as verdadeiras reformas que precisamos de fazer por cá. Reformas que estão intrinsecamente ligadas a vícios antigos e penalizadores do crescimento e do bom desempenho do país. Incluindo a desresponsabilização crónica de líderes e decisores; a teima em tabelar todos por igual com prejuízo dos melhores e premiando e incentivando a mediocridade; o complexo que nos leva a castigar a riqueza produzida; a dificuldade de olhar além da ponta dos sapatos, que nos impede de ver os caminhos que se abrem para chegarmos mais longe se largarmos as questões comezinhas e verdadeiramente nos empenharmos em dar todos os empurrões possíveis ao mérito, à criatividade, à capacidade de acrescentar valor.

Até mesmo com a passagem relâmpago de Horta Osório pelo Crédit Suisse, de onde saiu por iniciativa própria depois de ter sido revelado que quebrara as regras da pandemia, tínhamos muito a aprender. As verdadeiras razões para o banqueiro não ter durado mais de nove meses na instituição suíça estarão longe da questão sanitária, provavelmente muito mais ligadas à exigência e responsabilização que queria impor ao mais alto nível no banco, em cumprimento da missão que lhe foi confiada com o cargo de chairman, de restaurar a reputação e solidez da instituição. E a maior prova disso é que a perda de Horta Osório provocou avisos imediatos das agências de rating, de que não seriam tolerados mais golpes reputacionais, e uma talhada de 550 milhões no valor em bolsa do Crédit.

Se Horta Osório se tivesse mantido por cá e aqui feito carreira, não estaria a ser agraciado. Em primeiro lugar, porque seria difícil sobreviver e cumprir a sua missão de levantar um banco com constantes acusações de estar a roubar o povo e um leque de forças políticas a opor-se a cada ação tomada - incluindo as que lhe haviam confiado essa missão. Depois, porque não se livraria das acusações de só ter conseguido lucros à custa do despedimento de massas de trabalhadores, de uma exigência laboral inaceitável e tirânica, de liderar com chicote e exigir responsabilidades que seriam só dele. Por outro lado, provavelmente teria perdido os escrúpulos e a honra e nunca se afastaria de um cargo, qualquer que fosse, em reconhecimento de uma falta pessoal. A tolerância dos decisores portugueses ao erro, sobretudo às falhas mais graves, não requer argumentos depois do mandato do ministro Cabrita.

O exemplo de Horta Osório deve ser visto com atenção e replicado aqui. Mas mais do que isso, deve alertar-nos para o potencial que temos e que estamos a perder diariamente, no labirinto de medidas, truques e geringonças sem pés nem cabeça. Portugal está a sangrar talento. E se nada mudar na forma como olhamos para o futuro do país, os nossos melhores continuarão a orgulhar-nos só pelos prémios recebidos lá fora, restando-nos um país em fim de linha.