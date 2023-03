Arrendamento e confiança

Sou do tempo da outra senhora (leia-se aqui, de Salazar/Caetano). Todas as ditaduras procuram sempre ter uma certa base de apoio popular, a quem por vezes vão dando algumas benesses que sobram dos seus fartos pratos. Uma que assim foi dada a uma boa parte da população citadina de Lisboa e do Porto foi um congelamento de rendas que então as protegesse de uma certa inflação. Mas, ao fazê-lo, o poder político intervinha direta e abusivamente no mercado de arrendamento, naturalmente deturpando-o.

Após a queda do regime, o novo poder político que se instalou, e cujos atropelos logo fizeram disparar a inflação, ao invés de corrigir esta anomalia decretou a extensão daquele congelamento a todo o país. Com esta grosseria matava por completo o mercado de arrendamento em Portugal (além de matar muitos complementos de reforma, na altura mais magra, dos que nesse mercado haviam investido a poupança de uma vida de trabalho) e confiscava ainda para si todos os prédios então existentes no mercado de arrendamento.

Mas este confisco, comparado com o feito a empresas, banca e seguros, tinha algo de mais perverso. É que era subtilmente encapotado, pois deixava aos confiscados o título de propriedade, título este que depois o poder local usava para lhes enviar umas faturas de obras, assustadoramente empoladas por efeitos da super inflação (que em 1983 atingiu 29,5%). Muitos dos beneficiários deste confisco, não satisfeitos com tamanha benesse, ainda aproveitaram para a dilatar, seja comprando ao preço da chuva o título de propriedade da casa confiscada para depois o revender num mercado imobiliário entretanto em alta, seja cobrando caro ao confiscado a libertação do confisco que o beneficiava.

O resultado da destruição deste mercado pelo poder político foi a todos os níveis desastroso. A confiança para investir em novos arrendamentos perdeu-se, os prédios eram deixados ao abandono e encontrar casa para arrendar passou a ser mais difícil que agulha em palheiro (também fui desse tempo).

Para satisfazer as necessidades de habitação, uma vez mais ao invés de corrigir os erros e de repor o funcionamento normal do mercado, o poder passou então a usar em seu favor os bancos também confiscados para vender ao pessoal hipotecas com juros à roda dos 25% (tempo que também foi meu, ai se foi). Ao corrigir erros com novo erro fez ainda com que a economia se endividasse desnecessária e desmedidamente, tanto internamente as famílias e as empresas, como externamente os seus próprios bancos. Com a gradual reversão da inflação pós 1984 a compra de casa própria ainda foi mais incentivada e, com a chegada do euro e do juro barato, foi um ver se te avias.

Foi necessário aguardar anos e anos até que chegasse uma troika e nos gritasse: parem com essa loucura e reponham o mercado de arrendamento a funcionar! O que, em boa parte, assim foi feito (lei Cristas) e do que resultou a retoma de alguma confiança para investimento neste mercado, confiança esta que bem cedo a geringonça, aqui e ali, lá se encarregou de ir minando.

É que, diga António Costa o que disser, a questão é mesmo, e tão só, de confiança. E o que desta ainda restava foi agora morto pelo seu "PowerPoint". Mesmo que pouco ou nada deste venha a ser transposto para forma de lei, o funeral da confiança já não será evitado.

Quando irá a maioria dos nossos políticos entender que a economia sempre foi, é e será apenas o que a política quis, quer ou permita ser! Claro que o mercado de arrendamento e inerente fiscalidade direta devem ser regulados, a nível nacional e pelo estado central, a quem compete ainda administrar a justiça. Sendo que, para gerar uma sólida confiança no investimento, é ainda, e sobretudo, necessário que tal regulação tenha estabilidade e a justiça seja célere.

Porém, o que estamos a assistir não regula o mercado de arrendamento. Antes, e uma vez mais, nele intervém, como habitualmente com toda a carga negativa daí resultante e a trazer à memória de muitos o tal outro confisco, além de afetar a sua tão necessária estabilidade.

Embora por pouco tempo também fui do tempo em que o mercado de arrendamento funcionava normalmente em Portugal, pois que ainda o usei no tempo em que estudava em Lisboa.

E como tudo era simples!

Francisco Rangel da Fonseca, Advogado e membro da Iniciativa Liberal