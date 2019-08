Arrendar casa vale pouco 

Há um problema de habitação em Portugal, sobretudo para quem quer arrendar casa. Com rendimentos modestos, a maioria das famílias não consegue responder à altura das rendas praticadas pelos senhorios que têm casas nos centros urbanos. E que se prevê continuem a ser poucos e exigentes, enquanto os aumentos acompanharem a pobrezinha inflação: 0,51% em 2020. Numa casa arrendada por 500 euros são mais 2,5. Não compensa, dizem os proprietários, que ainda sofrem com rendas que persistem esmagadas ao fim de décadas de mercado congelado, que conhecem o que gastam em despesas de manutenção independentemente do que recebem, que sabem o estado em que muitos inquilinos deixam as casas, que quando não o viveram certamente conhecem quem tenha levado meses a conseguir tirar da sua casa um inquilino que não pagava.

Há um problema de habitação em Portugal. E por isso o governo aprovou na Assembleia uma Lei de Bases da Habitação. E, por isso, Fernando Medina anunciou, logo quando chegou à liderança de Lisboa, a ideia agora concretizada de ter programas de rendas acessíveis e converter património municipal em casas para as famílias de classe média que não conseguem aceder ao mercado de arrendamento. A chatice é que, como em todas as tentativas de dobrar a realidade, o problema persiste.

Porque as casas da câmara precisam de obras – que implicam tempo e investimento privado – para se tornarem habitáveis. Porque as rendas acessíveis afinal não o são, porque as condições de acesso excluem à partida as famílias às quais se dirigiam – um T0 por 400 euros não é razoável e esses agregados não ganham tão pouco que preencham as condições para aceder aos muito poucos apartamentos oferecidos a preços verdadeiramente acessíveis.

Há um problema de habitação em Portugal e continuará a haver enquanto escolhermos culpar o turismo e o alojamento local, a especulação imobiliária e a ganância dos senhorios. Enquanto ignoramos a verdadeira razão para as famílias de classe média não conseguirem arrendar casa no centro: não há oferta porque o mercado, esmagado e condicionado, não é atrativo. Não há diversidade de preços porque há poucas casas disponíveis e isso limita brutalmente a concorrência. E isso será verdade enquanto for mais vantajoso para um proprietário ter uma casa fechada do que arrendá-la.