Arte no regresso aos céus

Antecipando a reabertura dos seus voos internacionais prevista para 17 de maio, a British Airways lançou uma campanha de publicidade que está a causar um impacto muito positivo na comunicação da marca. Em contraste com o que se passa na nossa TAP, o anúncio mostra pilotos, comissários de bordo e pessoal do handling com um sorriso nos lábios.

Depois de um ano desastroso para a aviação mundial, quase todas as grandes companhias aéreas reportaram pesados prejuízos durante o ano de 2020. O primeiro trimestre de 2021 confirma uma trajetória descendente a que muito poucas empresas do setor escapam (embora existem alguns casos de lucro em companhias de bandeira asiáticas e africanas, o que só confirma a exceção à regra). A incerteza da retoma é ainda uma grande nuvem cinzenta sobre o setor, mas o avanço da vacinação abre finalmente algumas perspetivas. Um dos gigantes deste mercado, a British Airways, planeia neste momento o restabelecimento de muitos voos internacionais - tendo como meta o próximo dia 17 de maio (numa primeira fase apenas com 12 destinos numa lista verde onde se inclui Portugal). Este é um momento marcante e para isso a companhia decidiu lançar uma campanha de publicidade que dá um sinal positivo e de esperança.

As estrelas desta campanha da BA assinada pela Ogilvy são os seus funcionários, que aparecem com um sorriso nos lábios a preparar a retoma, procurando transparecer um "visível sentido de impaciência e emoção no regresso aos céus", diz o press release de apoio. O filme "You make us fly" envolve e coloca no centro do marketing e da comunicação o staff da BA, entre pilotos, pessoal de cabine e pessoal de terra. Sean Doyle, o CEO da BA, está claramente apostado em recuperar a reputação da marca junto do público, depois do seu antecessor ter sido muito criticado neste domínio (a que não foram alheios grandes conflitos laborais e um emagrecimento da despesa a todo o custo). Paralelamente à publicidade em TV, a tática de comunicação passa por uma campanha de Relações Públicas com foco em social media (com publicações pagas e orgânicas). Isso passou pela criação do hashtag #backtogetherstories, convidando os passageiros a escrever sobre as viagens e reencontros com que sonham. E a nossa TAP? Também sofreu com a crise da aviação mundial e vive dias conturbados. Os cortes, os despedimentos em massa e os algoritmos estão no centro das atenções e não permitem cultivar um clima de confiança no tão desejado regresso aos céus.

Especialista em Comunicação Estratégica