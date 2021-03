As barragens e um modo de vida

O processo de venda das barragens da EDP é um episódio vergonhoso. Porque se trata de um perdão fiscal injustificável, de mais um pontapé no interior esquecido e ostracizado, de uma nova trapalhada da "elite" política e empresarial deste país. O pior é que não é bem um episódio. É um modo de vida.

A cada facto que se conhece - da alteração orçamental ao parecer negativo do regulador do ambiente -, tudo parece feito à medida, tudo é demasiado sinistro. É uma história que vai acabar mal, mais ainda com as ligações ao "sonho" socialista em redor do hidrogénio. Mas realmente triste é constatar que nada disto é novo ou sequer surpreendente.

A economia e a sociedade portuguesas estão há mais de quarenta anos capturadas pelos mesmos interesses de sempre. Não tanto os do capital, mas os de quem pode mexer no dinheiro ou nas regras do jogo. Aquele poder que está nas grandes empresas e no bloco central dos partidos. Às vezes, dá vontade de fazer um desenho para que se perceba que míticos potentados como a PT, a EDP, o BES, a REN ou a TAP, sempre receberam tratamento de privilégio. Que foi tão grande quanto a dimensão das perdas que estas empresas, outrora públicas ou com golden share, provocaram à Fazenda Pública e aos contribuintes.

São conhecidas as portas giratórias entre os seus conselhos (gerais, superiores ou de administração) e a política, bem como a quantidade de vírgulas que essas portas foram capazes de alterar na legislação. O que leva a que não tenhamos em Portugal nem um mercado aberto nem uma concorrência livre. E nem União Europeia, nem Tribunais, nem troikas (muito menos governos) conseguiram acabar com isto.

As empresas já não são grandes, já não são públicas e, muitas delas, já nem portuguesas são. Mas enquanto houver impostos para perdoar, leis para mudar e pareceres para emitir, vamos continuar a ter elites destas disponíveis para proporcionar episódios destes. É por isso que somos o que somos.

Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto