As carreiras do futuro

A volatilidade dos novos tempos, o desenvolvimento tecnológico e a hiperconectividade global têm quebrado com as barreiras geográficas, o que aliado à mudança de expectativas dos colaboradores, têm vindo a alterar as práticas de gestão de pessoas, nomeadamente, o conceito tradicional de carreira.

A ideia de carreira assente na progressão, em termos verticais ou horizontais, baseada em regras e conceitos pré-definidos formais e altamente rígidos, onde o auge era alcançar um cargo de alto nível de gestão tem vindo a alterar-se e a ser substituída por uma visão alargada que se traduz num apoio aos colaboradores para desenvolver as suas próprias trajetórias profissionais de acordo com as suas características individuais.

Neste novo paradigma o desenvolvimento de carreira vai evoluindo de acordo com as competências, ambição, expectativas e objetivos individuais de cada profissional. Para isso, a gestão de pessoas tem de se tornar cada vez mais ágil e flexível com capacidade de adaptação e determinação para endereçar as necessidades e expectativas dos colaboradores, assim como as necessidades de negócio. Assim, identificamos alguns passos essenciais para acompanhar esta evolução:

- Invista tempo a entender melhor os seus colaboradores: Analise dados, trace padrões e trabalhe de forma preditiva. Desta forma irá conhecer melhor, as suas necessidades, comportamentos e tipos de experiências que desejam viver;

- Promova o (auto)desenvolvimento: A formação e aprendizagem são peças-chave. Promova o autodesenvolvimento, aproveite as competências de cada um, apoie os colaboradores na exploração de outras habilidades independentemente da missão da sua função atual;

- Incentive a partilha de conhecimento: Crie estratégias e novas formas de partilha de conhecimento na Organização fazendo uso da diversidade para o enriquecimento deste conhecimento;

- Faça uso da tecnologia: Utilize as tecnologias disponíveis para proporcionar uma boa experiência e aproximar as pessoas, ao mesmo tempo que promove a flexibilidade;

- Envolva os colaboradores nas decisões sobre a carreira: Torne cada um dos seus colaboradores no protagonista da sua trajetória de carreira, suportando-o através de feedback constante ou até mesmo coaching sensibilizando-o para a importância deste comprometimento

Em suma, fomente a agilidade das suas pessoas, personalize as soluções disponibilizadas e responsabilize-as pelo seu desenvolvimento! Promova a amplitude de conhecimentos e o desempenho de diferentes papéis na organização, sob diferentes formas de trabalho. Está mais do que claro que "one size does not fit all", por isso, aposte em estratégias que possam ser adaptadas a cada indivíduo, de acordo com o que for mais adequado para cada um. Cada vez mais, a gestão de carreira não é uma responsabilidade apenas da Organização, deve ser partilhada com o próprio colaborador dando-lhe uma voz ativa.

Maria Bandeira da Palma, Manager - Neves de Almeida HR Consulting