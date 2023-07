As contas certas do Portugal real

Não pode ser só ilusão. São as famílias portuguesas com rendimentos mais baixos que vivem na verdade de contas certas - do seu próprio orçamento.

Tudo está caro. Na alimentação, no ano passado, 3% dos portugueses (313 mil) já não conseguiram pagar uma refeição adequada a cada dois dias, com carne, peixe ou o equivalente vegetariano, revelam dados do Eurostat. Ainda que para o abrandamento da inflação para os 3,4% em junho (há oito meses consecutivos em queda) tenha contribuído a desaceleração dos preços dos produtos energéticos e de alguns alimentos, com o efeito do programa IVA zero no cabaz essencial, não chega. O aperto continua para as famílias. Como nota o INE, os preços dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas estão 23,4% acima do nível médio de 2021.

No crédito à habitação, em 16 meses as prestações quase duplicaram, a avaliar pelas contas do portal Idealista. E a tendência de subida das rendas também não é novidade, sendo que registaram em junho o maior aumento em quase nove anos.

Neste carrossel, como se percebe, até sonhos têm de ter contas certas - é que para muitas famílias portuguesas não dá nem para fazer férias fora de casa. No ano passado, segundo dados do INE, 56% da população não chegou a fazer uma única viagem turística - são pessoas que não saíram do seu quotidiano.

Por isso, não é para menos que as famílias portuguesas sintam um alívio imediato quando lhes acenam com um maior ganho líquido mensal, por via da retenção na fonte, que é como quem diz, do adiantamento que fazem ao Fisco.

O pior é o pesadelo futuro. Serão os cidadãos com rendimentos brutos mais baixos, na casa dos 800 a 900 euros mensais, que irão sofrer uma penalização nos reembolsos de IRS ou que terão mesmo de pagar parte da liquidez que beneficiaram. São estes trabalhadores por conta de outrem ou pensionistas, de contas certas, que não têm folga orçamental, que recebiam 150 a 300 euros de reembolso e que terão de devolver até 350 euros quando desfizerem a ilusão de que o alívio afinal comporta o peso, para muitos, de mais uma dívida no próximo ano.

São temas como este que marcam o compromisso inabalável do Dinheiro Vivo com o leitor, com a sociedade e no escrutínio dos poderes públicos. E é esta a primeira das minhas missões na direção do DV. Continuaremos a seguir tanto os grandes temas económicos, como tudo o que mexe diretamente no bolso dos portugueses, tudo o que impacta na saúde, desenvolvimento e crescimento das empresas - e aqui também nos destacamos já com 12 anos de cobertura noticiosa do universo dos Fazedores, os nossos empreendedores que ousam fazer diferente. Como o futuro é já amanhã, a aposta na inovação, na tecnologia, na sustentabilidade e em muitos outros pilares da economia nacional, é basilar no jornalismo de hoje. Este é o nosso ADN.

