As devoluções do comércio eletrónico são um obstáculo à sustentabilidade

Já não é uma novidade que durante o auge da pandemia de covid-19, o comércio eletrónico sofreu uma aceleração transformadora. Em apenas alguns meses assistimos a um crescimento que, de outra forma, teria levado vários anos. No rescaldo deste processo de crescimento e apesar de algum abrandamento, este canal de distribuição será tendencialmente o preferencial na experiência de cliente e espera-se que venha a gerar receitas de 7400 triliões de dólares a nível mundial até 2025. Este crescimento de vendas é uma boa notícia, mas arrasta um efeito que não pode ser ignorado, as devoluções, cujo crescimento registado é de cerca de 40% ao ano.

Assim sendo, a logística inversa, que envolve o processo de planeamento e controlo das devoluções dos produtos do ponto de consumo ou utilizador final ao fabricante ou distribuidor para recuperação, reparação, reciclagem ou eliminação, é já um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas que têm espaço no e-commerce, neste momento.

Esta é a opinião de 53% das empresas com espaço no e-commerce, que acreditam que a redução da sua taxa de devoluções teria um enorme impacto nos seus lucros e na sustentabilidade do planeta. Afinal, não nos podemos esquecer que 20% das compras online são atualmente devolvidas, o dobro da taxa de devoluções nas lojas físicas.

Mas, do outro lado da equação, temos os consumidores, que, embora cada vez mais preocupados com a sustentabilidade, exigem não ter de pagar pelo fluxo logístico inverso quando devolvem um produto (76% dos consumidores reconhecem que o serviço de devolução e troca é um dos seus três principais motivadores de compra).

O nível de conveniência e transparência na experiência de devolução é, portanto, crítico para a retenção do consumidor, na medida em que 63% dos clientes dizem que não voltarão a comprar a uma empresa com a qual tenham tido uma má experiência na devolução da sua compra. Em média, este processo custa às empresas mais de sete mil milhões de euros. Para não mencionar o impacto que as devoluções têm no ambiente, especialmente em ambientes urbanos de última milha, se não forem utilizados meios de entrega com emissões baixas ou nulas.

O setor mais afetado pela logística inversa é o da indústria da moda/têxtil, com uma taxa de devoluções de 56%. Segue-se a tecnologia (42%), joalharia e acessórios (30%), saúde e beleza (22%) e entretenimento (10%). Outro facto interessante: cerca de 15% dos artigos tecnológicos devolvidos e 5% do vestuário devolvido são eliminados como resíduos devido ao mau estado em que chegam ao fornecedor.

Mais uma vez, a tecnologia é essencial para refrear as devoluções e tornar a logística inversa mais sustentável. Os provadores virtuais para vestuário, ou aplicações que lhe permitem ver como uma peça de mobiliário fica em sua casa, estão a tornar-se cada vez mais comuns. Este tipo de tecnologia já existe há algum tempo, mas a facilidade de utilização e o nível de sofisticação na experiência de compra está a melhorar todos os dias. Isto, juntamente com a crescente consciência ambiental dos consumidores, poderia ajudar a melhorar a situação global. Mas contar com ela não é a estratégia correta para as empresas. A solução mais eficaz é, sem dúvida, trabalhar com um parceiro logístico especializado que consiga construir a melhor abordagem.

Não existe um modelo de devoluções "one size fits all". Existem múltiplos parâmetros de referência, métricas de desempenho, ferramentas e níveis de visibilidade a trabalhar para melhorar a experiência do processo e a execução operacional da logística inversa. Apenas um fornecedor dedicado pode assegurar um processo de devolução rápido, suave e económico que reveja os artigos devolvidos de acordo com as especificações de cada retalhista e os devolva ao armazém.

A análise de dados e modelos de previsão da procura desempenham um papel fundamental na antecipação das necessidades dos consumidores e na prevenção de picos na cadeia de abastecimento, também na logística inversa.

Isto, juntamente com a visibilidade em tempo real do estado das encomendas, traz grandes benefícios aos consumidores e, portanto, à marca, que, acima de tudo, ganha inteligência empresarial determinante para a sua tomada de decisão em questões críticas como a redução ou expansão do inventário ou a mudança de fabricante, quando, por exemplo, as devoluções frequentes são devidas a danos repetidos aos artigos.

Compreender a dinâmica por detrás de como, quando e porquê os clientes devolvem artigos é fundamental para minimizar o volume de devoluções, otimizar a experiência do cliente e reduzir o impacto ambiental.

Mas é irrealista pensar que um mercado online com devoluções zero pode ser alcançado. A economia circular, que está cada vez mais interligada com o efeito das devoluções do comércio eletrónico, precisa de ser explorada. Para dar um exemplo do impacto da circularidade, ao dar aos produtos eletrónico devolvidos uma segunda vida útil, estima-se que as emissões possam ser reduzidas em pelo menos 45% por dispositivo em comparação com a produção de um novo.

Cada vez mais empresas estão a procurar responder ao desafio de devolver mercadorias com um impacto mínimo no ambiente, como podem evitar a necessidade de destruir o produto, como podem reciclá-lo ou renová-lo, ou como podem revendê-lo numa plataforma secundária.

Country Manager da DHL Supply Chain para Portugal