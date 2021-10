As dores da transição energética

A subida do preço do petróleo é não só um problema em si mesmo como está a gerar um efeito em cascata sobre os restantes produtos energéticos. O valor do barril de Brent, que se encontra hoje nos 85 dólares, tem reflexos no preço do gás, também ele numa tendência inflacionista. Por seu turno, o custo do gás determina o que pagamos pela eletricidade, cujos preços estão igualmente em alta. É que a energia que chega a nossas casas ainda provém, em boa medida, de centrais de ciclo combinado, que são alimentadas por gás.

Temos, pois, a tempestade perfeita. O mundo enfrenta uma crise energética que pode travar a retoma económica mas é, paradoxalmente, motivada pela recuperação da procura. Depois da desaceleração da economia mundial provocada pela pandemia, o consumo de produtos energéticos subiu exponencialmente e, aliado à rutura das cadeias de abastecimento e à relutância dos países da OPEP em aumentar a produção de crude, pôs o mercado energético em ebulição.

Subjacente a tudo isto está a transição energética, que, até ficar concluída, gera um constante desajuste entre a oferta e a procura de produtos energéticos. Desajuste que cria tensão política e social, tendo o movimento dos coletes amarelos, em França, sido um primeiro aviso de que a descarbonização irá provocar muita contestação nas ruas. O avanço da transição energética vai ter custos económicos e sociais elevados, sendo certo que se trata de um processo indispensável para responder à emergência climática.

Perante este cenário, os governos têm de apoiar empresas e consumidores no decurso da transição energética, de forma a minorar os seus impactos negativos. Medidas de desagravamento fiscal sobre os produtos, como a descida do ISP, podem ser pontualmente positivas, mas não amenizam verdadeiramente o problema e há o risco de funcionarem como incentivos ao consumo continuado de combustíveis fósseis.

É necessário pensar fora da caixa e encontrar medidas que, não deixando de promover a redução das emissões de CO2, permitam a empresas e consumidores acomodarem o inevitável agravamento dos custos energéticos. Em França, está a ser entregue um cheque-energia a quem tem baixos rendimentos e em Itália foi lançado um "super-bónus" para reembolsar a 100% e ainda dar créditos fiscais a quem investir na eficiência energética. O nosso PRR prevê muitos milhões para a transição energética, mas é preciso que essas verbas se convertam, de facto, em apoios e investimentos com impacto na atividade das empresas e no dia-a-dia dos consumidores.

Presidente da ANJE - Associação Nacional

de Jovens Empresários