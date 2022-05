As feiras profissionais são fulcrais na reativação da economia

Os últimos dois anos foram marcados por incertezas e quebras de negócios em todos os setores, devido à pandemia. A logística não foi exceção, mas ao mesmo tempo, teve um papel importante para garantir a entrega dos mais variados produtos, provenientes das compras online. Quase todas as indústrias pararam e ficou difícil inovar, criar e apresentar produtos novos aos potenciais clientes. Os preços aumentaram, as empresas perderam muito capital e gerou-se uma crise económico-financeira, que só agora estamos no início de uma recuperação.

Atualmente, a economia depara-se com outro desafio: a guerra na Ucrânia.

O que era um recomeço passa a ser mais uma dificuldade. O impacto é fortemente sentido no fornecimento de produtos agrícolas como cereais, nas fontes de combustíveis fósseis, que afetam os transportes, e na subida de preços em geral e da energia em particular. No setor logístico, a suspensão da entrada e saída da Ucrânia foi a primeira medida a ser tomada e que implica com distribuição de matérias-primas e outros materiais que estão a criar uma situação de escassez e a contribuir para o aumento dos custos. Este é o pior cenário para as cadeias de distribuição.

Existem 15 mil empresas com relações comerciais com a Rússia e com a Ucrânia que estão a ver as suas operações afetadas. Foi necessário alterar e diversificar as frotas logísticas e equilibrar investimentos, processos e tecnologias. Esta repercussão sente-se, ainda mais, nas pequenas empresas, pois as grandes estão a mover-se para minimizar estes efeitos como a Amazon ou o Walmart, por exemplo, que estão a fretar os seus próprios navios de modo a não dependerem de terceiros. O problema é que são poucas as empresas que podem tomar medidas para combater esta guerra, especialmente, depois de 2 anos de crise pandémica, e tudo vai depender da duração deste conflito.

As feiras comerciais surgem, assim, como uma oportunidade de fazer negócios, colmatar o capital perdido nos últimos anos e melhorar o posicionamento e imagem da marca. Estes eventos têm um papel importante para as empresas, como fonte de inovação, de discussão e de debate sobre o futuro e também de inspiração.

A guerra está a ter um forte impacto na supply chain e as feiras profissionais acabam por ser indispensáveis neste sentido, pois proporcionam encontros presenciais, onde as empresas podem encontrar fornecedores locais, de modo a não estarem tão dependentes do mercado internacional.

Há mais de dois anos que não temos acesso rápido e fácil a demonstrações ao vivo, conteúdos especializados, nem mesmo a conversas e trocas de ideias com colegas profissionais. É, nesse sentido, que nós, organizadores de feiras profissionais, acreditamos que estes eventos são uma ferramenta-chave para reativar a economia.

Oscar Barranco, divisional director Spain & Portugal - Easyfairs