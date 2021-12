As lições de "Succession"

Indiscutivelmente uma das melhores séries televisivas da década, "Succession", da HBO, está carregada de lições para empreendedores e donos de negócios familiares. É certo que a riqueza obscena e o poder mediático do conglomerado Waystar Royco são apanágio de poucos, mas as dinâmicas que projectam não são raras.

Uma obra brilhante de ficção - cuja terceira temporada começou de forma titubeante e acabou num triunfo de deixar o queixo no chão - "Succession" parece inspirar-se, até certo ponto, no império de Rupert Murdoch e a sua Fox News.

Não é muito relevante saber se é mesmo como parece, porque o argumento e a representação preenchem todos os requisitos. Esta história levanta o véu sobre o mundo sórdido dos impérios familiares, dos conglomerados mediáticos que colocam o lucro à frente de qualquer princípio deontológico, e da luta fratricida que se desenha quando dinheiro e poder são o centro da vivência familiar.

A lição mais importante a retirar das três temporadas a que já assistimos é que não montar um plano de sucessão bem estruturado é uma receita para o caos e para a destruição das relações familiares. O fundador sente que merece ser CEO até morrer e, não querendo encarar a realidade de que um dia vai mesmo ser o último, agarra-se ao poder com unhas e dentes, partindo tudo ao seu redor.

Logan Roy, o todo-poderoso CEO da Waystar Royco, tem um desdém profundo não apenas pelos filhos, que considera idiotas, mas também pelos executivos não-familiares com mais proximidade ao poder, como Gerri e Frank. Trata a todos com condescendência e a sensação que temos é que qualquer pessoa na sua órbita está a dois passos de encontrar uma faca espetada nas costas. A sua manipulação é lendária; os concorrentes sabem que ele é à prova de tudo. Dá-se ao luxo de escolher o próximo candidato presidencial dos Republicanos, depois de causar a decisão de não recandidatura do actual presidente. Considera que as leis não se lhe aplicam. "Fuck off" é uma resposta que atira sem cautela para cima de qualquer situação - até mesmo quando há um mandato de busca federal na sede da sua empresa.

Apesar da aura de touro imbatível, que é muitas vezes premiada por Wall Street, um perfil desta natureza não augura nada de bom para o futuro do negócio. Na ausência de um plano de sucessão, não há mentoria; não há preparação; não há previsibilidade. Os irmãos lutam pela hegemonia, atacando-se mutuamente e usando concorrentes como armas de arremesso. Sacam dos golpes mais baixos e certeiros para destruírem a imagem, influência e poder de persuasão do irmão ou irmã que ameaçar a sua conquista do poder. Agem como se as suas personalidades fraternas tivessem ficado congeladas no tempo, com os mesmos contornos das rivalidades de criança. Vão ao ponto de quase fazer implodir o negócio. Ignorando, não se sabe como, que o patriarca preferirá vendê-lo a deixá-los empurrá-lo para fora do círculo do poder.

A outra lição importante é que é preciso deixar que pessoas que não fazem parte da família assumam posições de controlo e confiança, e que a sucessão não seja encarada como um rito de passagem monárquico.

Há ainda lições fascinantes sobre como é possível, e até expectável, que perfeitos imbecis subam na escadaria do poder enquanto os outros se digladiam - como são os casos de Greg e Tom, que também oferecem pistas sobre o valor da lealdade e a facilidade com que alguém vende a alma ao diabo, questionando "para que preciso eu de um espírito, afinal?".

"Succession" é uma espécie de estudo sobre o que não fazer quando uma empresa se torna demasiado grande para (não) falhar. Nalgumas ocasiões, parece pouco diferente das dinâmicas que encontramos nas "famiglias" da máfia. É um caso em que a ficção está, incrivelmente, mais perto da realidade do que queremos imaginar.

P.S.: Dêem os prémios todos ao Jeremy Strong.