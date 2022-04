As mães não têm dia 

Dia da mãe. Dia da mãe é todos os dias. É essa a armadilha e a maravilha que não nos contam quando nasce o primeiro filho. Sabem Ursula von der Leyen? A mulher maravilha que leva a Europa às costas, que faz voz grossa a Putin, que quando envia o currículo tem de ser por WeTransfer e que é um exemplo feminino de sucesso? Pois, eu quase que podia jurar, sem nunca ter trocado uma palavra com a senhora, que aquilo que realmente lhe tira sono não é o gás da Rússia ou a subida da taxa de juro. O problema que a deixa de pestana aberta a partir das cinco da manhã é qualquer coisa que tenha a ver com um dos seus sete filhos.

Sim, porque a presidente da Comissão Europeia tem sete filhos. Imaginem. Imaginem ela no meio do caos da Ucrânia, em que cada reunião é de urgência, apreensiva com a subida da inflação, nervosa na véspera das eleições francesas, furiosa com húngaros, mas aquilo que verdadeiramente a deixa desesperada é a tosse do filho que dura há uma semana. Aquela tosse de cão não a deixa concentrar-se. Tenho para mim que aquelas olheiras por baixo de tanta base não são por causa dos refugiados que se espalham por toda a Europa - há todo um gabinete, uma Comissão, centenas de peritos, o mundo, vá, preocupados com o tema. As sombras debaixo dos olhos devem-se à crise de adolescência do filho do meio - uma crise que só ela viu. Ou isso ou às notas do mais velho que podem comprometer o seu futuro. Ou talvez porque anda a sentir o segundo filho muito inquieto e inseguro antes da sua viagem à Ucrânia. E aquela crise de choro não lhe sai da cabeça. Ou do coração. Quem é que consegue pensar numa crise de refugiados com um filho neste estado?

Dia da mãe é todos os dias. Ninguém nos avisa que nunca mais teremos sossego. Nunca mais. O mundo às costas, afinal, não pesa nada quando se tem um filho ao colo. E porquê? Porque a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa paz depende da felicidade dos nossos filhos, do equilíbrio de cada um deles e da paz que eles experimentam cada dia. Vem daqui o nosso desassossego: das tosses, dos humores, das frustrações, dos desgostos, das inseguranças, do medo que lhes lemos dos olhos quando se assustam com a vida.

E o contrário também vale. Também muitas vezes vem deles a nossa vontade de levar o mundo às costas, a coragem, o ânimo, a boa disposição e a alegria do dia-a-dia. Vem com as pequenas coisas, tão pequenas que parecem ridículas. Porque na verdade, nós, mães, somos mesmo muito fáceis de agradar. Um simples sorriso ou uma gargalhada espontânea de um filho, o nosso coração de mãe traduz como sinal de felicidade e diz-nos que estamos no caminho certo. O sono tranquilo e aninhado dos nossos bebés, reconforta-nos e descansa-nos a alma como se tivéssemos cumprido uma missão, pelo menos nesse dia. Não há acordo de paz que se compare a uma conquista de um filho por mais parva que possa ser, tal como não há melhor elogio do que o elogio a um filho ou o elogio de um filho.

Dia da mãe é todos os dias, desde o dia em que nascemos como mães e prendemos o coração ao deles, sem medo do mundo mas aterrorizadas com as tosses; infinitamente felizes mas profundamente angustiadas com as notas. E a viver todos os dias como se fosse o primeiro, porque agora é que é.

Sim, Ursula von der Leyen tem sete filhos. Deve ser também por isso que parece não ter medo nenhum de Putin.

Jurista