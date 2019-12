As opções de um OE em fim de ano

O primeiro-ministro promete investir a sério na Saúde, ajudar as famílias e dar prioridade ao investimento. E, dúvidas houvesse das suas intenções, é secundado pelo governo a apontar as virtudes de um Orçamento do Estado pleno de medidas para apoiar PME, famílias, jovens que querem ter filhos e, naturalmente, coroado por uma gorda fatia de dinheiro destinada a melhorar os destinos de uma Saúde que tem vindo a degradar-se à frente dos nossos olhos – muitas vezes com consequências graves. Não mostram, governo ou primeiro-ministro, que o alcance dessas medidas é tão poucochinho que empresas, famílias e jovens – tal como associações, sindicatos, etc. – se sentem como quem já sente na boca o sabor de um belo prato de cabrito e descobre a travessa para encontrar pouco mais do que ossos.

Não é por ingratidão que as reações às contas para o próximo ano chegam de todos os grupos e setores como desabafos de quem viu goradas as suas esperanças. É porque se prometeu grandes coisas, mas afinal só os anúncios são grandes, as medidas ficam-se pelos mínimos. É assim no IVA da eletricidade, como nos aumentos da função pública, na decisão de não tocar ainda nos escalões de IRS e no subsídio que ajuda os pais, mas só até os miúdos fazerem 3 anos (a despesa desaparece depois?!).

No caso da Saúde, a grande aposta anunciada, muitas das necessidades foram criadas pela falta de investimento público nos últimos anos – primeiro por inevitabilidade de contenção troikiana, depois porque se optou por dar prioridade a outros setores ou pôr fim a modelos que funcionavam, como as PPP. Enquanto se anunciam 800 milhões de euros de reforço orçamental, omite-se que foi a Saúde um dos setores mais afetados pelas cativações de Centeno, com mais de 100% da despesa congelada no ano que agora termina – quer isto dizer que as contas ficam por pagar até que o Estado consiga receitas que cubram o valor da despesa.

Evidentemente, o governo não tem uma impressora na cave e portanto só pode gastar mediante aquilo que recebe – maioritariamente (quase 60%) dos impostos que arrecada. Como usa esse dinheiro é a opção que lhe cabe. E as opções que fez neste final de ano não deixaram quase ninguém contente.