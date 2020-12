As origens da riqueza no século XXI

Eric D. Beinhocker no seu livro "The Origins of Wealth", de 2006, descreveu a economia como um sistema evolutivo, tal como a biologia. Nesta obra, o autor foi capaz de desafiar os grandes pressupostos da sabedoria convencional e os grandes dogmas fundacionais da ciência económica em áreas cruciais como a estratégia de negócios, o design organizacional, a estratégia de investimentos ou as políticas públicas. O tempo e os recentes choques exógenos têm-nos mostrado a importância deste debate e sobretudo, a natureza regenerativa e evolutiva da organização económica.

Na realidade, a crise sanitária atual tem acelerado a tendência evolutiva do sistema e forçado os ajustamentos necessários nas várias dimensões da estrutura económica. As fontes de riqueza têm hoje uma natureza diferente e a compreensão do seu comportamento é essencial para garantir a sobrevivência do tecido económico e desbloquear a criação de valor. Isto porque:

- O talento procura cada mais propósito e organizações alinhadas com as suas preocupações ambientais e sociais;

- O capital flui para organizações comprometidas com objetivos de médio e longo prazo que tenham preocupações ambientais, sociais e de governance cravadas nas suas práticas quotidianas (porque é rentável, sustentável e avisado fazê-lo);

- As políticas públicas são escrutinadas de forma cada vez mais aturada e sistemática. Os cidadãos têm acesso a novas formas de participar, exigir e avaliar, fazendo com que os governantes evitem armadilhas tradicionais como gerir apenas para o votante mediano ou sucumbir à tentação de manipular a agenda.

Por isso, o empreendedorismo é cada vez mais social e ambiental, mobilizando o capital disponível (porque o custo de acesso ao capital é cada vez mais baixo) e o talento ávido de impacto, aproveitando as infraestruturas geradas por novas políticas públicas geradas através de processos mais participados.

Estas são algumas das razões pelas quais o IES-Social Business School (IES-SBS) tem contribuído para a discussão sobre uma nova forma de organização económica com epicentro no impacto. Como Escola de negócios com uma vocação prática e descentralizada, o IES-SBS tem desenvolvido abordagens multissetoriais capazes de fazer convergir os vários setores para a agenda do impacto.

Em 2020, a contribuição do IES-SBS focou-se na promoção de experiências de aprendizagem online. Num ano marcado pela pandemia chegou a 430 alumni de 15 países diferentes, centrando a sua ação em três mudanças: mudança de carreira, mudança organizacional e mudança no ecossistema. Eis três iniciativas que ilustram esse contributo:

- PLUG.IN_PACT - um programa para o talento que quer mudar de carreira, mas que precisa de orientação e uma entrada direta para o Ecossistema de Impacto. Durante duas semanas os alunos discutiram a importância do impacto no desenvolvimento das suas carreiras, conheceram oportunidades neste setor e receberam ferramentas para construir e gerir projetos com impacto;

- AMP - Hub de Inovação Social - Um programa de desenho de políticas públicas supramunicipais para a promoção da inovação social nos vários municípios da Área Metropolitana do Porto;

- Energizing EDP - um programa de capacitação de quadros EDP com o objetivo de criar soluções de negócio geradoras de valor para a sociedade a partir de desafios sociais e ambientais na cadeia de valor da empresa (como, por exemplo, a pobreza energética).

A dinâmica económica evolutiva tem-nos provado a capacidade regenerativa do sistema. A evolução económica tem-nos mostrado sobretudo que, no final de contas, a Economia (também) é social (e, já agora, ambiental).

Carlos Azevedo, CEO do IES - Social Business School