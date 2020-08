As palavras e os números da nova rentrée

Alerta, calamidade e contingência. Aí estão três palavras que entraram no léxico dos portugueses como nunca antes sucedera, além da “emergência”. Neste verão, os portugueses debateram menos o futebol e as séries televisivas e foram substituindo as conversas em redor destas três palavras. É realmente muito estranho estar à beira-mar ou à beira-rio a falar, de novo, de vírus e de crise económica.

O estado de contingência dá o pontapé de saída da rentrée. O governo vai pôr todo o país em contingência, a partir de 15 de setembro. A região de Lisboa e Vale do Tejo já sabe o que isso é, mas agora será estendido a todas as regiões, numa medida preventiva na semana em que arranca o ano letivo.

O Ministério da Saúde já tinha confirmado que está a trabalhar num plano para enfrentar o outono e o inverno de 2020 e 2021 a aplicar a partir de dia 15. Uma semana antes, dia 7, o governo deverá reunir-se para avaliar a situação e, eventualmente, anunciar medidas adicionais a tomar, consoante a evolução da pandemia. Do plano de atividades faz parte retomar as reuniões com os técnicos e os representantes dos partidos com assento parlamentar, ainda que num formato diferente, porque uma parte será pública.

A preocupação é (e deve continuar a ser) grande. O que temos visto por toda a Europa é uma subida do número de infetados, nos últimos dias. Só França ultrapassou 6 mil novos casos na quinta-feira, o número mais alto desde o fim do confinamento. Em todo o mundo, a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Ficar indiferente a estes dados seria a pior decisão do governo português, até porque há impactos na economia e na sociedade. Por exemplo, quando o país ficou na lista negra do corredor aéreo com o Reino Unido, foram evidentes as mazelas no turismo, no comércio e nos investimentos internacionais, bem como na reputação da marca Portugal. Se informação é poder, então está na altura de usar esse mesmo poder para prevenir enquanto é tempo.