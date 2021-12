As pessoas que me valem

A mim o que vale são as pessoas. Admiro imenso quem consegue ficar horas a contemplar o infinito do mar ou do céu em paz e profunda meditação. Tenho défice de atenção em cenários assim, não medito nada e muito menos consigo paz. Vem-me logo à cabeça a lista de compras do supermercado ou as consultas atrasadas que tenho de marcar para os meus filhos. Quando medito nestas condições, medito sobre coisas que deviam estar na agenda.

Nas meditações valem-me as pessoas; sem elas, perdia-me. E as pessoas têm uma paciência infinita comigo quando eu começo a falar e não me calo porque não percebem que é assim que eu penso melhor. Eu falo com as mãos e alto e parece que estou zangada, mas não estou, é de família - o meu pai era assim, os meus irmãos são assim e juro que é não por mal, é só genético. Raramente me zango - só com os meus filhos, e todos os dias, como todos os pais do mundo e por todas as razões. Com as pessoas já ninguém se zanga porque temos medo que elas deixem de nos falar; já os filhos, sabemos bem que não deixam de nos falar enquanto o IRS disser que eles são dependentes - os dependentes fazem birras, não se zangam.

Além disso ninguém tem paciência, nem tempo, nem humildade para fazer as pazes - fazer as pazes é coisa de filme ou romântico ou juvenil; mais vale encolher os ombros e ser adulto. Olha, deixa. E pronto, fico ali a falar feita parva a achar que as pessoas concordam comigo quando elas só me ouvem com paciência porque não querem discutir comigo. E quanto mais velhas pior é, mais condescendentes. "Pois...", dizem elas com reticências como se eu fosse maluquinha, sem perceber a razão - que é nenhuma - das minhas meditações calorosas.

Os meus filhos agora são pessoas, há uns que ainda são crianças, mas a maioria já é pessoa. E como são pessoas também são eles unicórnios das minhas opiniões sobre tudo - porque eu tenho opiniões sobre tudo, desde as listas do PSD, à obrigatoriedade das vacinas anticovid, ao futuro da China, ou à laicidade da Europa. E angustia-me constatar que tenho filhos que não pensam como eu, exatamente como eu. Os filhos terem pensamento próprio ou diferente, não acharem aquilo que os pais acham, é uma espécie de infidelidade filial. Uma traição. Bem sei que devemos ensiná-los a voar, a serem autónomos, a pensarem pela sua cabeça, que devemos respeitar as suas opiniões e essas coisas todas. Concordo com tudo. Mas isso é só bom senso, não quer dizer que seja justo. Justo seria eles tornarem-se nossos discípulos, já que mais ninguém o é.

Dantes, quando os pais não tinham de ser democráticos, os filhos eram ostracizados se não fossem seus fiéis seguidores; hoje, eles nem nos ouvem, somos nós que temos de os ouvir a crescer. E não há nada mais barulhento do que um filho a crescer: todos os dias descobre uma certeza absoluta qualquer que mais ninguém viu.

Só que para certezas absolutas, estamos cá nós. Tenho saudades de quando eles me torturavam com perguntas sobre tudo, me reconheciam como a pessoa mais sábia que existia no mundo, um Google em forma humana, de tal maneira que metade das perguntas ficavam sem reposta. Hoje, a única pergunta que me fazem é "o que é o jantar?".

Ao menos as outras pessoas ainda me vão respondendo aqui e ali com um "pois...". Valem-me essas pessoas.

Jurista