As potencialidades do People Analytics na Gestão de Pessoas

O contexto de trabalho cada vez mais competitivo e dinâmico, caracterizado por inúmeras mudanças, tem trazido vários desafios aos Gestores de Pessoas na procura das estratégias mais adequadas para reter talento e responder às necessidades do negócio.

Para endereçar este desafio e ajudar a organização no processo de tomada de decisão, surge o People Analytics, metodologia que permite agir com base na análise de dados, métricas e indicadores.

Esta metodologia tem-se tornado bastante relevante, aliando a utilização de tecnologia na análise de dados ao desenvolvimento e inovação, com o objetivo de melhorar o desempenho, aumentar o compromisso e alavancar o papel de cada um na organização.

Consideradas uma das grandes promessas para o futuro da gestão de talento, as ferramentas de analytics têm vindo a elevar a Gestão de Pessoas a um patamar mais estratégico, com um papel mais ativo e próximo do desenvolvimento do negócio.

Potencialidades do People Analytics:

- Implementar práticas de Gestão de Pessoas suportadas por métricas, reforçando o papel estratégico dos Recursos Humanos junto da Gestão, através da criação de dashboards que permitem tomadas de decisão mais rápidas, baseadas em dados quantitativos;

- Identificar tendências, lacunas, forças e problemas permitindo fazer uso da análise de dados para reajustar as estratégias, de forma ágil e assertiva;

- Criar modelos preditivos, como por exemplo o de turnover, possibilitando analisar e conhecer os principais fatores de retenção, conferindo às Empresas a capacidade de atuar em tempo útil e/ou desenhar planos de contingência;

- Traçar padrões e criar estratégias flexíveis para atribuição de benefícios personalizados às necessidades e expectativas dos colaboradores;

- Analisar níveis de satisfação e engagement, através da realização de surveys com análise desagregada, permitindo implementar soluções ajustadas;

- Melhorar a qualidade do recrutamento, com a utilização de plataformas que viabilizam a simplificação, automatização e eficácia do processo;

- Identificar e mapear os principais talentos, definindo as competências que mais se adequam a cada perfil;

- Apoiar o negócio através da criação de um único repositório de dados, tornando possível a análise global de informação, de forma ágil e integrada, garantindo uma tomada de decisão mais informada e uma melhor coordenação entre áreas.

Apesar dos benefícios evidenciados, é importante alertar para a necessidade de investir em formação específica na utilização destas ferramentas, capacitando os Gestores para esta transformação cultural, de modo a garantir uma adequada análise dos dados e relatórios.

Em suma, a utilização de ferramentas de analytics veio potenciar uma maior interligação do plano de Gestão de Pessoas com o plano global da empresa, reforçando o papel dos Recursos Humanos como um parceiro estratégico no desenvolvimento do negócio.

Rita Batista, Senior Consultant da Neves de Almeida HR Consulting