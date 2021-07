As vantagens de negociar em yuan

Num mercado em franco crescimento, negociar na moeda local reflete-se na agilidade de processos, no preço a pagar e na simplificação burocrática.

A China tem dado provas de ser uma economia forte e resiliente. Num ano de enormes adversidades para as economias de todo o mundo, o Gigante Asiático foi um dos poucos países a registar um crescimento económico. No último ano a China, depois de ter registado o pior primeiro trimestre desde a década de 60, conseguiu recuperar nos últimos três meses do ano, após o que muitos consideraram ser uma abertura precoce da economia, e alcançar um crescimento de 2,3%, sendo a única grande economia a crescer em 2020.

Num contexto de recuperação europeia, o mercado de Pequim representa um mundo de novas oportunidades para as economias do velho continente. Para Portugal, a China continua a ser um dos mais importantes parceiros comerciais, tornando-se nos últimos anos um dos principais mercados de importação portuguesa, mas também de exportação.

Os números revelam que a China foi o 15ª destino das exportações portuguesas de bens em 2020, a representarem 1,1% do total das exportações nacionais. Já no que respeita às importações, Pequim ocupa a 6ª posição dos países a que Portugal mais recorre, e representa 4,5% do total de bens importados. Números que refletem a tímida recuperação da economia portuguesa, mas com os empresários, apesar de cautelosos, a começam a dar sinais de maior otimismo face ao sentimento que revelam sobre as perspetivas de crescimento.

É neste cenário, em que as exportações portuguesas registam um crescimento de quase 25% nos primeiros cinco meses do ano de 2021, face ao homólogo, que a China se torna mais atrativa para as empresas portuguesas.

O grande desafio está agora nas restrições que ainda pesam sobre as viagens ao país e as rígidas regulamentações impostas pelos governos devido à pandemia da covid-19. A somarem-se a estas dificuldades acrescidas estão os já conhecidos entraves geográficos, culturais, administrativos e financeiros.

É por isso fundamental que se conheça bem a cultura empresarial local e as vantagens competitivas que existem quando as empresas portuguesas com relações comerciais na China negoceiam na moeda local. As negociações em yuan refletem-se na agilidade de processos, no preço a pagar e na simplificação burocrática.

Negociar em yuan permite preços mais competitivos, uma vez que ao serem definidos na moeda local colocam de parte as flutuações inerentes às taxas de câmbio. Ao mesmo tempo, garantem às empresas uma maior estabilidade na negociação, permitindo aos compradores o alheamento da valorização do yuan face ao dólar americano, até então a moeda mais usada em negociações.

Outra das vantagens de utilizar o yuan, é economizar com taxas de câmbio duplas, evitando-se a conversão de euros em dólares, que depois seriam novamente convertidos, desta última vez para yuans.

O grande desafio, ao negociar-se em yuan prende-se com o desconhecimento por parte das empresas portuguesas de questões relativas às implicações fiscais das transações e dos procedimentos a seguir com o banco. Por isso, é fundamental contar com prestadores especializados que garantem serviços de valor agregado, permitindo esclarecer dúvidas, ultrapassar problemas na realização das transações comerciais com a China e agilizar o pagamento de operações.

Estas são questões que as empresas têm maior dificuldade em dar resposta, porque não estão familiarizadas com as particularidades do mercado chinês. Assim, torna-se essencial ter acesso a informações detalhadas e em tempo real sobre a política de pagamentos na China; analisar os problemas de conversão de moedas - impostos, contas bancárias, negociação de taxas de câmbio -; otimizar as negociações com fornecedores e aceder a informação atualizada sobre o comportamento do mercado.

Sendo a China um dos mercados mais atrativos para os exportadores portugueses, a negociação em yuan é essencial para atingir largos benefícios e ultrapassar obstáculos que à partida podem existir. Ter um parceiro que agregue esta informação e prepare as empresas para negociarem de forma consciente e competitiva no mercado chinês é crucial para o sucesso dos negócios.

Regional Director Southern Europe da Ebury