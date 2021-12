Assessment – uma abordagem para a gestão

Há muitos anos que desenvolvo processos de Assessment com o objetivo de identificar áreas de desenvolvimento ou para seleção de candidatos.

De uma forma simplificada, o Assessment é o cruzamento da aplicação de várias ferramentas (entrevista de competências, testes de personalidade ou outros, business cases, role plays ou outros) onde vários avaliadores analisam um conjunto de competências. No final, cada uma destas ferramentas dá um resultado que permite avaliar os candidatos ou avaliados.

Após o Assessment, surge um relatório individual onde cada competência obtém uma pontuação, assim como são identificadas as "áreas fortes" e as "áreas de desenvolvimento" de cada avaliado.

Daqui o "poder" deste exercício, que defendo agora, mais do que nunca. Num momento em que o contexto de trabalho tanto está a mudar, existem competências que surgem como determinantes e que vão "ajudar" os mais bem preparados a ter mais êxito no futuro. Segundo alguns estudos, temos como competências determinantes para os líderes:

- gerir na incerteza;

- assumir o autodesenvolvimento;

- "navegar" na complexidade;

- liderar com empatia, curiosidade e paixão;

- ser rápido, tomar decisões rapidamente.

Estas competências representam um claro desafio para a maioria das nossas empresas onde a forma de gerir é bastante mais estruturada e previsível, onde o líder toma decisões sob análises bem sustentadas e constrói inúmeros cenários, onde tem tempo para decidir... Ora, parece-me que a velocidade do Mundo mudou, pelo menos para a maioria dos negócios. Não mudou para uma velocidade vertiginosa, mas mudou.

Como sempre, serão os líderes o "motor" destas mudanças. Por isso, cabe a cada um guiar as suas equipas nesta realidade: no caminho do autodesenvolvimento, na gestão da incerteza e complexidade, na rapidez relativa a decisões complexas.

É por tudo isto que na Neves de Almeida HR Consulting acreditamos que os Assessements para Lideres numa primeira fase, e depois para as pessoas que são determinantes para o funcionamento e gestão da mudança nas empresas.