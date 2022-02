Atirei o pau ao gato

"What happens in Vegas, stays in Vegas" (o que acontece em Vegas, fica em Vegas). A expressão é hoje completamente anacrónica, num mundo global e sempre online. Que o diga o jogador de futebol Kurt Zouma, que saltou para a ribalta pelos piores motivos. As marcas não demoraram a reagir.

Para quem está sempre online e vive intensamente o fenómeno digital, o desejo de partilha com o resto do planeta é tão natural como respirar. Parece ser o caso da família Zouma, que quis mostrar ao mundo como é divertido perseguir um gato em casa (pelos vistos uma mansão avaliada em mais de dois milhões de libras) e até usa-lo como bola de futebol. Como se não bastasse, o jogador termina a sua atuação a esbofetear o gato, que está manifestamente em pânico.

As imagens revelam, entre os risos de quem as filmou, uma impressionante crueldade para com os animais. Chocaram o mundo (civilizado), onde o bem-estar dos animais é um tópico cada vez mais na ordem do dia, seja na agenda política, seja na vida do comum dos mortais.

O internacional francês do West Ham, atualmente com 27 anos, não era propriamente um desconhecido, mas passou, literalmente da noite para o dia, para o centro dos holofotes mediáticos. O caso deu de imediato origem a um processo, numa investigação conjunta entre a polícia e a RSPCA (a proteção dos animais de Sua Majestade). Diga-se, de passagem, que o tema direitos dos animais não é uma moda recente no Reino Unido, país cujo parlamento aprovou em 1822 a primeira legislação com vista à prevenção da crueldade animal.

Para Zouma, além do risco de uma possível pena de prisão (uma petição pública soma já mais de 225 mil assinaturas, exigindo a atuação das autoridades e uma condenação do atleta), as consequências já são bastante visíveis. A primeira a reagir foi a Adidas, que anunciou a imediata suspensão do contrato de patrocínio ao jogador. Nesse sentido, a marca emitiu um comunicado onde confirma o fim do contrato, destacando que "nenhum animal devia ser sujeito a abusos cruéis e injustificados". O West Ham também já viu denunciado o contrato de patrocínio com a Experience Kissimmee. Entretanto, o clube decidiu multar o jogador em 250 mil libras, o que corresponde a cerca de duas semanas do seu salário - valor que será entregue a uma associação de apoio aos animais. Uma medida que contrasta com a convocação de Zouma para o jogo com o Watford, menos de 24 horas depois do vídeo ter sido tornado público - algo que gerou um nova onda de indignação.

A avalanche Zouma está ainda longe de terminar, mas os seus gatos já podem respirar de alívio. Foram avaliados por um veterinário e estão à guarda da RSPCA, que tem recebido milhares de mensagens de interessados na sua adoção - algo que a instituição descarta para já, lembrando que não faltam nos seus abrigos lindos gatos que precisam de um novo lar.

Especialista em Comunicação Estratégica