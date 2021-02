Ativos digitais: oportunidade para as seguradoras captarem valor

O atual contexto pandémico acelerou a transformação digital das organizações que nos rodeiam. Especialistas estimam que a evolução dos últimos meses equivalha a aproximadamente quatro anos de evolução em anos não-Covid. A necessidade de criar novas formas de trabalhar e de interagir impôs esta mudança.

Também o ambiente competitivo dos mercados se alterou, criando uma assimetria difícil de gerir num tão curto espaço de tempo: não só os custos de competir em cada indústria foram fundamentalmente transformados, como também se assistiu a um aumento da dependência em ativos e competências digitais, no sentido de capturar valor dos respetivos clientes.

Neste contexto, posso enunciar o exemplo de empresas como Adobe, Roku, Washington Post, que descobriram que os seus serviços, disponibilizados por um prestador de serviços Cloud, não se encontravam operacionais. Esta circunstância veio reforçar a oportunidade que existe para as seguradoras oferecerem novos produtos...

Por exemplo, uma organização B2C (Business-to-Consumer) estará certamente disposta a subscrever um seguro que garanta compensações por downtime da sua loja digital - tempo de inatividade -, transferindo o risco para os operadores que melhor estiverem preparados para os assegurar. Afinal, cada minuto em que a respetiva loja digital não está a operacional, a organização perde vendas.



Startups como a Parametrix já iniciaram este caminho e asseguram por exemplo, disponibilidade do provedor de serviços cloud, do fornecedor de serviços internet ou de gateways de pagamento. Se quisermos transportar este caso para o contexto Português, certamente existem interessados em assegurar que, caso as respetivas ligações às operadoras móveis ou de pagamentos não estejam operacionais, sejam ressarcidos das receitas perdidas.

Observando a realidade para além da área de IT, podemos por exemplo, indicar o caso da InsurAds que pretende criar um seguro de atenção para publicidade online, que evita despesas de marketing excessivas.

Serviços como os acima descritos são exemplos de produtos de seguros alavancados em ativos digitais, com novas coberturas, que necessitam igualmente de novas competências para os gerir. A capacidade de identificar estas oportunidades e de as traduzir em inovação técnica aplicada ao negócio vai distinguir quem se consegue diferenciar neste novo espaço, que o contexto veio acelerar. É certamente uma área de negócio para acompanhar nos próximos tempos...

Tiago Palas Santos, manager na área de Seguros da Everis Portugal