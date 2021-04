Audiovisual: o exemplo espanhol

Os últimos anos, a forma de ver televisão evoluiu e hoje em dia apenas cerca de metade dos espectadores vê preferencialmente canais generalistas - no caso português, RTP1 e 2, SIC e TVI. A outra metade vê maioritariamente os canais de cabo e streaming - Netflix, Disney+ e HBO são os que têm maior penetração no nosso mercado. No ano passado, a SIC lançou-se também no streaming com a plataforma Opto, que tem igualmente conteúdos de produção própria.

Num interessante artigo na edição de 3 de abril, a The Economist fazia notar como as plataformas de streaming estão a criar uma nova forma de integração europeia em torno da produção audiovisual. Na página Charlemagne, onde um grupo de colunistas aborda a situação europeia, o destaque ia para o audiovisual. A revista fazia notar que até há bem pouco tempo os únicos conteúdos que tinham presença transversal nos países europeus eram os jogos da Champions e o Festival da Eurovisão. Mas, sublinhava, séries como a espanhola La Casa de Papel ou a francesa Lupin obtêm audiência em muitos países não só europeus mas também no continente americano. Na realidade há uma evolução enorme: na Netflix, por exemplo, em 2015, havia 75% de conteúdo americano e agora metade é europeu.

Neste momento, há 100 produções originais da Netflix em curso na Europa, mais do que as produções dos serviços públicos de países como França ou Alemanha. The Economist sublinha que as plataformas de streaming abordam a Europa como um mercado global e não como 27 países diferentes, garantindo o mesmo conteúdo disponibilizado em simultâneo em todos eles e legendados ou dobrados no idioma local. O colunista que nesta semana escreveu a página de Charlemagne recorda uma frase de Jean Monnet a propósito da construção europeia: "Se voltasse a fazer tudo de novo começaria pela cultura."

Peguemos então nesta ideia: na semana passada o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou o lançamento de um plano de desenvolvimento do audiovisual a que atribuiu 1,6 mil milhões de euros até 2025, com o objetivo de dinamizar a produção de filmes e conteúdos de televisão e encorajar os grandes produtores internacionais a instalarem centros de produção em Espanha. Ao lado de Sánchez estava um conjunto de ministros envolvidos na operação, garantindo a coordenação interministerial - Nadia Calviño, Economia, Reyes Maroto Indústria e Comércio, e

José Uribes, Cultura. Do total dos incentivos, 1,3 mil milhões serão concretizados através de incentivos fiscais e acesso a linhas de crédito especiais garantidas pelo Instituto de Credito Oficial, o equivalente à CGD. Estas facilidades fiscais e de crédito estarão disponíveis para empresas de produção espanholas ou estrangeiras.

A diferença para o que se passa em Portugal é enorme, não há comparação possível - nunca se conseguiu articular colaboração interministerial, nomeadamente com as Finanças, nesta matéria. Luís Marques, que foi administrador da RTP e da SIC e que é das pessoas que melhor conhecem a realidade do audiovisual em Portugal, escrevia no Expresso:

"Podemos procurar no Plano de Recuperação e Resiliência, ou nos seus antecessores e não há uma única ideia estruturada sobre o assunto. Nem sequer para aproveitar e apoiar o meritório esforço e sucesso internacional do setor privado, que podia ser a base de um hub português. Como acontece em Espanha, aliás.

António Costa disse aos profissionais da cultura que o dinheiro não chega para tudo. É uma opção. Em Portugal continua a ser mais importante construir uma ponte sobre o Douro, mesmo que necessária, do que investir numa indústria que está a mudar o mundo.

SF Media