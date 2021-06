Avaliar o Desempenho TI e Preparar o Futuro

Para muitos líderes TI, 2020 pareceu uma década. Se a necessidade aguça o engenho, então durante este período desafiante muitos CIOs sentiram-se motivados a chegar mais longe do que alguma vez pensaram ser possível, potenciando o trabalho remoto de equipas inteiras, implementando os sistemas e as ferramentas que permitiam a produtividade a partir da casa de cada um. Em muitos casos, os programas de transformação para dois e três anos foram implementados em poucos meses. E a disponibilização de serviços cloud flexíveis e seguros tem sido o principal motor desta nova agilidade e resiliência empresarial.

Mas esta é a altura certa para avaliar o desempenho atingido e quais os próximos passos a tomar. A infraestrutura TI até pode responder positivamente à evolução do negócio neste momento, mas ninguém quer surpresas desagradáveis no futuro. Para as empresas que fizeram o necessário para responder eficazmente à pandemia, chegou o momento de otimizar o seu ambiente e certificar-se de que estará à altura das exigências futuras do negócio.

Primeiro deverá conduzir uma auditoria detalhada, pois é muito provável que o seu negócio use serviços cloud de que não está ciente. O segredo para o sucesso está nos dados. Registe todas as métricas que puder, prestando particular atenção à segurança, à resiliência, ao custo e à eficiência. Os clientes da Fujitsu têm um dashboard único para todos os seus ambientes híbridos. Se tal não estiver disponível, recolha toda a informação que tem, sobretudo a relacionada com as áreas em que suspeita que haja problemas. Depois de ter percebido quais são os seus ativos, também terá de observar as respetivas dependências.

Também é uma boa altura para verificar se possui outros elementos necessários ao sucesso. Estes podem ser estruturais. Por exemplo, tem o número adequado de pessoas com competências relevantes para suportar a sua infraestrutura? Que SLAs ou KPIs precisa de alcançar? Como conseguirá gerir a sua rede de parceiros ou fornecedores de forma eficaz para suportar uma tomada de decisão rápida? Até que ponto precisa de confiar em parceiros para colmatar lacunas de competências?

Também precisa de ser o seu próprio CFO da cloud, assegurando-se que tem uma solução equilibrada de custo/benefício. Com tantas opções que podem ser implementadas em poucos cliques, é fácil ir mais longe do que o necessário - poderá estar a pagar por ambientes de desenvolvimento que não usa ou serviços cloud que nem sabia que tinha. Considere todos os custos potenciais. Por exemplo, pode pensar que o seu armazenamento cloud é rentável, mas já equacionou quanto é que a recuperação lhe vai custar no caso de disaster recovery?

Depois de saber o que tem e para onde quer ir, é necessário identificar as lacunas. Após mais de um ano em que os colaboradores trabalharam a partir de casa, usando vários dispositivos fora da rede corporativa, a segurança será provavelmente uma prioridade, dado que a superfície de ataque da sua empresa aumentou. Esta é outra área crítica em que a colaboração é essencial. Educar os seus colaboradores é a linha de defesa mais eficaz contra o cibercrime. O seu objetivo tem de passar por ajudar cada colaborador a compreender o seu papel numa segurança eficaz, encorajando-o a agir caso identifique um problema.

Este último ano ensinou-nos lições valiosas: as empresas precisam de ser altamente adaptáveis para reagir à incerteza crescente e à alteração rápida das expectativas, e é difícil voltar atrás e corrigir problemas. Agora está na altura de abraçar a multi-cloud e fazê-la trabalhar no duro para os seus negócios. Os líderes TI deverão agora capitalizar a dinâmica que foi alcançada este ano, de modo a aproveitarem o momento e orientarem o negócio rumo ao futuro.

Susana Soares, Diretora de Marketing & Innovation Board na Fujitsu