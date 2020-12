Bacalhau com todos

Como se previa, Marcelo renovou o estado de emergência, dada a necessidade de aplacar o crescente número de contágios de covid no país. E como esperado, desta vez já só PS e PSD votaram favoravelmente, permitindo que novas restrições sejam impostas até 7 de janeiro. Até aqui, não há novidade; como é inesperado que Costa e Rio (e o PR) abram uma exceção no confinamento para permitir que as famílias se juntem no Natal.

Ser expectável, porém, não reduz a incredulidade perante a mensagem que se passa aos portugueses: é imperativo que se confine, controle e contenha. Exceto quando há eventos do PCP (mesmo que possam cumprir-se por via digital, sem qualquer prejuízo dos princípios da democracia) e nos dias de Natal.

O país está fechado desde o fim do verão, as empresas impedidas de funcionar ou a trabalhar com grandes restrições e sacrifício, o consumo reduzido a mínimos. E os custos desse confinamento na economia já se revelam duros e preocupantes, mesmo que sejam ainda apenas a ponta do icebergue - as falências multiplicam-se, em ano e meio perder-se-ão dois terços dos empregos criados nos governos liderados por António Costa e já se antecipa nova recessão, talvez a mais profunda que alguma vez vivemos. E ainda mais negras se tornam as nuvens no horizonte quando Polónia e Hungria decidem chantagear o resto da Europa, bloqueando a saída rápida dos fundos europeus que permitiriam aplacar alguns dos efeitos da crise provocada pela pandemia e cuja chegada à economia real é questão de vida ou morte.

Há largos meses que os nossos mais velhos estão afastados das famílias - é essencial, dizem-nos, para os proteger (mesmo que depois se contagiem pelo contacto com quem deles cuida). As nossas crianças estão a crescer de forma deficiente, porque impedidas do que de mais básico e saudável existe no seu desenvolvimento, o convívio, o contacto - não é só um ano, é um período que vai deixar marcas profundas nas novas gerações. Exceções às medidas extremamente violentas que nos são impostas em nome da saúde de todos deviam ser muito bem medidas e justificadas - e não pesadas pelo dividendo ou custo de popularidade que podem ter. Por muito importante que o Natal seja para as famílias - e incluo-me no grupo dos que vivem profundamente a celebração do nascimento de Cristo -, é inexplicável que se abra uma exceção para a consoada. A pandemia não dá tréguas só porque é noite de Consoada e há um peru para partilhar. Ou de um bacalhau com todos.