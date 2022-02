Balanço eleitoral  a frio

Já com alguma distância, importa olhar para os resultados eleitorais com indispensável racionalidade. A maioria absoluta de António Costa foi surpreendente no contexto e nas circunstâncias políticas em que ocorreu, mas não caiu do céu. Os números demonstram com nitidez que foi o voto útil à esquerda a determinar o desfecho. PCP e Bloco perderam cerca de 355 mil eleitores face a 2019 e esse capital foi transferido diretamente para o PS, que registou uma diferença positiva de 338 mil votos entre as duas eleições. A geringonça caiu com estrondo, penalizou o lado mais fraco e valorizou a ideia de estabilidade que o PS representa.

O PSD, apesar de um aumento marginal do número de votos - 78 mil, em relação às legislativas anteriores - não conseguiu ganhar escala para disputar as eleições e até perdeu deputados. O resultado é ainda mais significativo quando se vê uma nova direita em crescimento e a ocupar os lugares de terceira (Chega) e quarta (IL) forças políticas no Parlamento. A justificação? Por um lado, a teimosia de Rui Rio em recentrar o partido, abrindo espaço a que as alternativas surgissem e ganhassem força. Por outro, a incapacidade em ter uma atitude agregadora para dentro e um discurso mobilizador para fora. Enquanto o PS se abriu e agregou, Rio fechou-se e desuniu. O PSD tem um caminho longo e duro pela frente, para se reafirmar como um partido federador do centro-direita em Portugal.

Na mesma linha, o CDS colheu o que o seu líder deitou à terra. Francisco Rodrigues dos Santos quis depurar ideologicamente o partido - como se a diversidade de ideias fosse um mal em si mesmo - e cometeu o erro fatal de recusar a clarificação interna, afastando com isso muitos militantes. O resultado foi o que se viu: uma hecatombe eleitoral e o desaparecimento (definitivo?!) da Assembleia da República.

Como nota positiva, vejo um país menos condicionado pela esquerda radical, o que pode abrir caminho a políticas mais ambiciosas para a economia. Como nota negativa, a fragmentação à direita, com tudo o que isso traduz de imprevisível e inconsequente para o futuro.

Presidente da Associação Comercial do Porto