Banca: Como promover a digitalização sem deixar ninguém para trás

A era do digital veio para ficar, mas como será a nossa relação com os Bancos? Estamos preparados para lidar com as tecnologias que este setor nos apresenta? Possuir um dispositivo tecnológico que permita o acesso ao mundo digital, como um computador ou um telemóvel com ligação à internet, é, e será cada vez mais, essencial para facilitar a nossa relação com estas entidades e a gestão dos nossos produtos financeiros

"Reconhecer a importância da literacia financeira digital e garantir a todas as pessoas o acesso a formação financeira digital de qualidade", é um dos objetivos da Estratégia de Literacia Financeira Digital, apresentada recentemente, pelo Banco de Portugal, que inclui cerca de 40 medidas a concretizar até 2028 e visam capacitar a população para a utilização adequada de serviços financeiros digitais e reduzir a exclusão financeira digital.

Não é, portanto, de estranhar que numa sociedade envelhecida, como é a portuguesa, a inclusão financeira digital de pessoas com mais de 70 anos seja um dos segmento-alvo desta estratégia nacional, (em 2022 aproximadamente 12% da população portuguesa estava offline, mas se atentarmos à faixa etária 65-74 anos apenas 52% deste segmento utiliza a internet. Fonte: Portdata)

A importância de se adaptar a digitalização aos clientes mais seniores da população e se democratizar a utilização da banca digital, através de soluções tecnológicas mais simples e acessíveis, emerge como uma necessidade que o setor financeiro terá, inevitavelmente, de enfrentar nos próximos tempos. Sabemos que, nos últimos anos, os bancos têm reforçado a aposta no processo de digitalização de forma a tornar os processos internos mais eficientes e a atingir um público cada vez mais conectado. No entanto, este processo pode suscitar um afastamento das pessoas mais seniores e menos habituadas à utilização de ferramentas digitais (que, em muitos casos, podem ser complexas). Se pensarmos, a título de exemplo, no caso de um idoso residente no interior do país a probabilidade de ter acesso a um equipamento eletrónico conectado à internet é, em si, reduzida, pelo que a probabilidade desse mesmo cidadão ser cliente de banca digital é, possivelmente, ainda menor.

Assim, à medida que os bancos procuram impulsionar soluções para a promoção da inclusão financeira, é um imperativo estratégico o alinhamento da acessibilidade dos seus serviços com as necessidades de inovação.

Essas soluções podem passar pela evolução dos canais de atendimento e relacionamento com o cliente, tanto presenciais como remotos, através da adoção de: agências itinerantes e de proximidade (branch-on-wheels); filas de atendimento prioritário (fast-track) destinadas a clientes vulneráveis, com recurso ao uso de tecnologia de segmentação e direcionamento de tráfego; e interfaces e experiências de cliente simplificadas, mais ajustadas às necessidades visuais e táteis deste segmento.

Complementarmente, o canal ATM / Self-Service Assistido pode dar um contributo importante na consecução deste caminho, ao combinar: a experiência de interação self-service, com o apoio personalizado ao cliente, em regime remoto ou presencial; a utilização de sistemas de identificação de cliente simples e seguros, por reconhecimento de voz ou dados biométricos; e a automação de operações críticas por comando de voz.

Desta forma, promove-se um sistema bancário socialmente mais responsável e inclusivo, onde a tecnologia é aplicada ao dispor de todos, até porque os seniores são um motor da economia do futuro e não podemos, nem devemos, passar sem eles.

Miguel Ferreira Simões, diretor de Serviços Financeiros da Minsait, uma empresa da Indra, em Portugal