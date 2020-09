Bancarrota: quando progressistas e liberais concordam

Ocorrem duas reestruturações quando uma empresa vai à falência. A reestruturação financeira, que reforça a estrutura acionista e os mecanismos de decisão, resolve a dívida ou converte-a em capital. E a reestruturação real, onde se define o que a empresa vai produzir, como vai produzir e como deve estar organizada. De forma coloquial: quando há uma bancarrota temos de decidir quem manda e o que fazer. Na presença de uma queda expressiva da economia, “há benefícios de uma rápida reestruturação financeira”, e não de uma rápida reestruturação real.

Quem o diz é Joseph E. Stiglitz, Prémio Nobel da Economia, antigo economista chefe do Banco Mundial, conselheiro do presidente Clinton e teórico dos movimentos antiglobalização e dos custos da desigualdade. Os seus livros para o grande público elevaram a discussão da globalização e da desigualdade para um outro nível. O seu manual de introdução à economia é já um clássico, tal como o seu manual de economia pública. Demitiu-se do Banco Mundial por discordar do que designou como consenso de Washington – i.e. da estratégia do FMI para lidar com as crises financeiras. Resumindo: trata-se de alguém sólido teoricamente, com sensibilidade política e com mundo prático.

Baseado nas crises financeiras dos anos 90, sobretudo no sudeste asiático, este economista explicou as vantagens de um processo rápido de resolução financeira das empresas*.

De acordo com Stiglitz, os participantes numa bancarrota têm incentivo a arrastar os pés: com tempo é mais fácil alinhar os acionistas e definir quem vai mandar, já que há um jogo de forças entre as partes. Este processo é perfeitamente aceitável numa economia em velocidade cruzeiro. E de facto, quando há poucas empresas a falir, um processo demorado de resolução de bancarrota tem um custo social reduzido: outras empresas absorvem parte dos trabalhadores e ocupam o espaço de produção.

Porém, quando muitas empresas estão com problemas, o custo social pode ser enorme, sobretudo à medida que a crise se prolonga. A indefinição sobre quem manda, não permite que o tecido empresarial reaja e recupere, criando emprego, pagando salários, produzindo produtos que satisfaçam as necessidades dos seus clientes. E não há outras empresas para ocupar o espaço daquela que está em falência – está tudo a ruir. Quando não se sabe quem manda, não é possível decidir para que lado vai a empresa. Assim, “é imperativo que o governo faça o que tem a fazer para uma resolução financeira rápida” [das empresas em dificuldade]”, afirmou Stiglitz.

Perante as crises da década de 90, o Prémio Nobel defendeu mesmo que os governos deviam ter um papel ativo na resolução financeira, garantindo que há donos nas empresas. “O meu ponto era que quando a propriedade estivesse garantida, os novos donos podiam dedicar-se à restruturação real”. Apesar da sua visão mais à esquerda, Stiglitz é economista. E sabe melhor do que ninguém que quando os objetivos estão alinhados com os incentivos as coisas correm melhor.

O foco dos governos na reestruturação real, isto é, na definição do que as empresas devem fazer, é a estratégia do FMI e da nossa esquerda em geral. E dá sempre mau resultado. De facto, é difícil aceitar que macroeconomistas ou políticos podem saber como deve ser governada uma empresa.

Num dos seus textos* contra o “consenso de Washington”, Stiglitz conta o caso da Coreia e da Malásia, que colocaram o foco na reestruturação financeira e em dois anos conseguiram recuperar a sua economia. Por contraponto, menciona a Tailândia, cujo governo colocou o foco na reestruturação real, seguindo as recomendações do FMI, e a recuperação da sua economia foi lenta, “languished”.

Dito isto, podemos agora olhar para a TAP. A restruturação governamental não foi para estabelecer quem manda na empresa. O foco da TAP foi garantir rotas, postos de trabalho e a posse de uma empresa estratégica. Pelo meio vamos ter de definir quem e como se vai pagar o passivo. Ou seja, vamos ficar anos a definir o que se quer da TAP, pois todos (ministro, autarquias, sindicatos, regiões autónomas, antigos e novos credores, etc.) mandam na TAP. Se a TAP “é nossa”, não é, nem será, de ninguém. A sua falência colocaria a (nova) empresa virada para o crescimento, com um balanço limpinho e com acionistas (provavelmente antigos credores) focados em recuperar parte do seu investimento, isto é, em satisfazer os seus clientes.

Podemos olhar também para as novas certezas políticas de quem afirma que “temos de impedir a irresponsabilidade social dos despedimentos em empresas com lucros”. Quem deve mandar nas empresas: Os políticos ou os empresários? Quem sabe o que tem de ser feito em cada uma das empresas?

No final, e é este o objetivo deste texto, qual a saída que queremos? A dos economistas (sejam eles progressistas ou liberais), que sabem do que estão a falar e onde há um relativo consenso? Ou a saída dos que têm tiradas morais ou argumentos que (apenas) parecem bem?

* Ver Globalization and its Discontents, publicado entre nós pela Terramar com o título: Globalização: a Grande Desilusão.

Filipe Charters de Azevedo é empresário e colunista do Dinheiro Vivo