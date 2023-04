Banco Português de Fomento arranca…

Apesar do enquadramento fortemente adverso e muito hostil ao bom desenvolvimento dos negócios, ao longo dos últimos anos, as empresas portuguesas têm-se mostrado muito resilientes. Têm exportado cada vez mais, conquistando quotas de mercado, com a intensidade exportadora a subir de 30%, em 2010, para 50% no passado. Têm investido cada vez mais. Hoje, o peso do investimento empresarial (não financeiro) representa dois terços do investimento global da economia portuguesa, quando em 2010 atingia 50%. De forma inversa, o investimento público reduziu de forma vincada a sua importância relativa, tendo o seu peso descido de 26%, em 2010, para apenas 12%, em 2022.

Um crescimento económico alicerçado num maior contributo do investimento e das exportações é o padrão de crescimento desejável, por ser mais sustentável, como sublinhou o Senhor Governador do Banco de Portugal na semana passada, na apresentação das projeções para a economia portuguesa.

Para estimular e reforçar o investimento, sobretudo privado, e as exportações líquidas de importações são absolutamente críticos os temas do financiamento, da capitalização e da capacitação das empresas, por forma a colmatar o défice de conhecimento e as dificuldades de acesso a fontes de financiamento mais adequadas às diferentes fases do seu ciclo de vida, mitigando a forte dependência de capital alheio, em particular do crédito bancário, na estrutura de financiamento, agora fortemente condicionada e agravada pela subida das taxas de juro.

É fundamental encetar um trabalho conjunto que permita sensibilizar e atuar sobre estes problemas. Por tudo isto, em boa hora, o Banco Português de Fomento tomou a iniciativa, em estreita parceria com as associações empresariais, de realizar o "Roadshow Fomento", do qual fará parte uma dezena de conferências presenciais, dando especial atenção à importância da implementação de uma cultura de gestão e de boas práticas de governança corporativa e como estas práticas influenciam as soluções de financiamento.

Foi com muito orgulho que, no âmbito da parceira estabelecida entre a AEP, a Associação Comercial do Porto e o Banco Português de Fomento, o arranque deste ciclo de conferências teve lugar nas instalações da AEP na passada quarta-feira, onde assistimos a conversas de boa gestão empresarial e onde muito se falou de soluções de financiamento para a capitalização das empresas. Tivemos casa cheia, um sinal de que este é um tema muito oportuno!

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)