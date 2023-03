Banir o TikTok é apenas o princípio

Tudo o que precisamos de saber sobre o TikTok e se é apropriado para crianças é que os filhos do CEO da empresa, Shou Zi Chew, não têm conta na plataforma. Chew explicou ao congresso norte-americano que isso acontece porque em Singapura, onde vive com a família, as leis de protecção de menores não permitem as funcionalidades para menores de 13 anos que o TikTok tem noutros países.

Porque é que crianças com menos de 13 anos usam redes sociais de todo, em qualquer parte do mundo, é para mim um mistério. Mas Chew saberá, com certeza, dos alarmes que têm soado por especialistas em saúde mental e desenvolvimento emocional juvenil por causa do TikTok. Os desafios perigosos, a desinformação, o bullying, a natureza viciante da plataforma - há muitos motivos para manter crianças fora da app.

Shou Zi Chew falava dos seus filhos e do TikTok no congresso porque os legisladores norte-americanos estão cada vez mais perto de banir a rede social chinesa nos Estados Unidos e não ficaram nada satisfeitos com as respostas evasivas do executivo. A audiência assemelhou-se a um interrogatório que durou cinco horas e nalguns momentos foi doloroso de assistir. Chew escudou-se por detrás de respostas vagas, clamando desconhecimento, ou prometendo voltar ao contacto com os dados pedidos. Foi ineficaz a convencer os legisladores de ambos os partidos - que se uniram num momento raro de consenso político - de que os seus receios não são válidos.

O TikTok é problemático por vários ângulos, sendo que o mais premente é ser detido por uma empresa chinesa que pode estar sujeita a imposições por parte do Partido Comunista Chinês. Essa será a base da proibição que está a ser cozinhada no congresso norte-americano. A administração Biden deixou claro que ou a ByteDance faz um spin-off da plataforma ou esta será proibida nos Estados Unidos.

Depois de anos de negociação, o tempo está a esgotar-se para a rede social que tem cerca de 150 milhões de utilizadores norte-americanos. Essa metade da população que passa horas a ver vídeos e a alimentar o seu opaco algoritmo não vai ficar contente com esta proibição. Há demasiado dinheiro em cima da mesa, tanto para o TikTok perder como para a concorrência ganhar. Por isso, não seria surpreendente que à última da hora a ByteDance tivesse de morder a língua e aceitar o spin-off.

Isso é algo que Pequim disse que não aceitaria, o que, ironicamente, deu mais razão aos críticos da plataforma. Se a ByteDance é uma empresa privada e não responde ao regime comunista, porque raio se pronunciariam sobre uma decisão destas? E se disseram que não aceitam, isso dá ideia de que, de facto, têm algum tipo de controlo ou interesse na plataforma.

Mais irónico ainda é que isto que Pequim disse que não aceita é precisamente aquilo que fez com inúmeras empresas estrangeiras, que ou se sujeitaram às suas imposições ou abandonaram o mercado chinês.

Todavia, os Estados Unidos - e a União Europeia - não são regimes totalitários que têm por costume banir empresas. Desse ponto de vista, o que está a acontecer é invulgar e importante. De tal forma que 16 organizações que defendem a liberdade de expressão enviaram uma carta ao congresso a pedir que o TikTok não seja banido, sob pena de abrir uma caixa de Pandora com "ramificações sérias" para a liberdade de expressão.

A questão é que banir o TikTok não é o fim deste problema, é apenas o princípio. As falhas e implicações desta rede social não são muito diferentes das falhas e implicações das outras redes, como já se debateu exaustivamente. A proibição do TikTok pode ter o efeito de mascarar a inacção dos legisladores, parecendo que fizeram alguma coisa para endereçar um problema mais profundo e estrutural. Metade da audiência foi passada a falar dos perigos da app para os jovens, mas isso não é um exclusivo do TikTok e tomar medidas aqui sem tocar nos outros não vai resolver nada.

É preciso fazer uma reforma abrangente do mercado onde estes players operam e impedi-los de continuarem a usar dados pessoais dos utilizadores e algoritmos duvidosos como modelo de negócio. Os efeitos sociais, em especial no desenvolvimento de crianças e adolescentes, são demasiado poderosos para estarem nas mãos de uma oligarquia digital cuja preocupação é a próxima apresentação trimestral de resultados.

Na verdade, aquilo que Shou Zi Chew disse (ou omitiu) durante as cinco horas de testemunho no congresso não variou muito em substância daquilo que outros responsáveis de redes sociais disseram perante os congressistas no passado. A diferença é que aqui há uma ameaça chinesa, e contra essa todos querem agir. O punho é muito mais suave quando se trata de "visionários" made in América.