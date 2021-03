Baterias: a "alma" dos veículos elétricos não para de somar vantagens

Existem cada vez menos desculpas para não aderir às novas soluções de mobilidade, em particular aos veículos elétricos movidos a bateria. Consideradas a "alma" das viaturas movidas a eletricidade, as baterias modernas apresentam, hoje, uma capacidade reforçada e uma vida útil cada vez mais longa, capaz de influenciar todos os sistemas integrados no automóvel.

À semelhança das baterias dos smartphones, "moderação" é a palavra-chave. Cabe, por isso, ao utilizador zelar pela preservação das condições ótimas durante todo o ciclo de vida da bateria incorporada no seu veículo elétrico, privilegiando, sempre que possível, os carregamentos lentos, em detrimento das cargas rápidas. Concebidas para milhares de ciclos de carga/descarga, as baterias dos veículos elétricos oferecem, em regra, uma garantia de oito anos. Contudo, através de uma cuidada utilização é possível prolongar a duração deste componente bem para lá dos 10 anos de vida útil.

Atualmente, as baterias apresentam autonomias elevadas (mais de 400 km), quando comparadas com os primeiros modelos. Para esta evolução muito contribui o progressivo desenvolvimento destes componentes, cuja energia é medida em kWh. Cuidados simples como, por exemplo, evitar a exposição do veículo a temperaturas extremas, principalmente muito elevadas, poderão traduzir-se num aumento do ciclo de vida das baterias elétricas. Durante a condução, a boa gestão da bateria passa pelo aproveitamento das descidas, tirando partido do sistema de travagem regenerativa para gerar energia; da ativação do modo de condução económica; da verificação e controlo da pressão dos pneus; moderação da velocidade e acelerações suaves; e de uma utilização otimizada do ar condicionado, que pode ser ligado enquanto o veículo ainda se encontra em carregamento. A boa gestão da bateria de um veículo elétrico também passa, ato contínuo, pela sua recarga. Desde a utilização dos postos públicos até ao carregamento realizado em casa, são várias as soluções apresentadas em território nacional. Tirando proveito da cada vez mais ampla rede Mobi.e - requer um contrato prévio celebrado com um comercializador de energia - entre outras plataformas, os utilizadores de veículos elétricos podem optar por diferentes tipologias de recarga, tendo em conta a utilização diária dos seus automóveis. Entre os postos rápidos, que convertem corrente alternada em corrente contínua, semirrápidos e normais, é ampla a oferta disponível em viagem. No regresso a casa, sugere-se a aquisição de uma Wallbox, pequeno "posto" de carregamento doméstico, capaz de encurtar em várias horas o carregamento do seu veículo.

Existem, por isso, cada vez mais vantagens associadas à adesão aos veículos elétricos. Ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento das baterias, entre outras peças-chave dos automóveis movidos a eletricidade, tem sido veloz, resultando, inclusivamente, numa diminuição das inúmeras hesitações que estes veículos geravam com os primeiros modelos que surgiram no mercado. Hoje é impossível ignorar os sinais e o futuro parece estar traçado. Caso adira à mobilidade elétrica recorde-se que deve sempre fazer-se acompanhar pelos cabos e conectores compatíveis com o seu automóvel, para que nunca fique pelo caminho!

Ricardo Soares, diretor do Após-Venda da Hyundai Portugal

Este artigo de opinião pertence a uma série que procura desmitificar e esclarecer as principais questões sobre a mobilidade sustentável.