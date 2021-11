Beleza é fundamental, Lisboa…

Quando trabalhei na promoção de Lisboa tentava melhorar continuamente as apresentações que fazia para captar talento, empresas e investimento.

A determinada altura comecei a usar uma fotografia de Lisboa, vista do rio, linda, e após uma pausa, explicava como a beleza era fundamental para o sucesso: de edifícios (tornando-os muito mais valiosos), produtos, pessoas... e cidades. E do papel que tinha tido no passado recente de Lisboa.

Contava como a cidade passara da decadência a estrela, desfiando argumentos, vantagens e qualidades. Porque a beleza, sendo fundamental, não é suficiente.

Daquela perspetiva, Lisboa continua a ser uma das cidades mais bonitas do mundo. E até aprecio alguma decadência, patine. Mas não vejo beleza nas calçadas sujas, mobiliário urbano vandalizado, publicidade ilegal, tags, plásticos eleitorais pendurados nos candeeiros, faixas e outdoors a tapar monumentos e enquadramentos. Então se o dia está enevoado é depressão pela certa.

Nos anos 60, nos EUA, Lady Bird Johnson desenvolveu uma campanha de embelezamento das cidades, lutando contra a publicidade exterior e a favor da limpeza e da plantação de árvores e flores. Acreditava que o ambiente que nos rodeia molda a nossa vida e que a beleza do espaço público melhoraria a saúde mental e o bem-estar social.

Krus Abecasis, quando presidente da CML, aprovou e implementou um regulamento que disciplinava a colocação de propaganda partidária em locais específicos e durante as campanhas eleitorais, (como noutros países), que deu resultado.

Quem lhe seguiu anulou o regulamento. E nos últimos anos a situação está cada vez pior. A maioria dos cartazes colados de forma selvagem, impensáveis noutros países, são patrocinados pela própria CML. Agora até temos outdoors de campanhas de outros municípios. Se a moda pega, são 308....

O que falta aos nossos responsáveis políticos? Sensibilidade? Bom gosto? Cultura? Inteligência? Força?

Haja bom senso. Tanta porcaria para quê? Não se esqueçam que a beleza é fundamental.

Gestor