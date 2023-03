Bem-vindo, Banco de Fomento

Há anos criticado por empresas e representantes, e depois de vários solavancos na sua curta existência, a nova versão do Banco Português de Fomento parece estar a dar sinais de vida. Na próxima semana, a instituição irá arrancar no Porto - e com o apoio das associações empresariais - um périplo nacional, que servirá para apresentar as suas soluções de financiamento e as propostas de capitalização alternativas à banca comercial.

Este é um dado importante para a economia real, numa altura em que volta a pairar o espetro de uma crise bancária, com impacto na confiança dos investidores e no acesso das empresas aos mercados financeiros. Por outro lado, os agentes económicos nacionais estão confrontados com a habitual imprevisibilidade regulamentar e legislativa do Estado, que num dia negoceia acordos de competitividade e rendimentos com as confederações patronais, para, no dia seguinte, confrontar as empresas com uma agenda laboral que só traz burocracia e complexidade.

A sina dos empresários portugueses é ter de lidar com esta inconstância permanente, praticada por um Governo que goza de todas as condições políticas para induzir estabilidade e confiança na economia, ao invés de estar a alterar permanentemente as regras do jogo, como faz, por exemplo, com o setor da distribuição ou do turismo. Pior é que não resolve nenhum problema estrutural e não executa os meios que dispõe para apoiar a iniciativa privada, com o caso flagrante de um PRR que, até 15 de março último, tinha apenas transferido 5,6% das verbas já aprovadas para as empresas - quando já decorreu quase 20% do calendário de execução de programa.

A revitalização do Banco de Fomento é uma boa notícia, assim lhe sejam conferidos os meios financeiros, a autonomia e a independência para cumprir a sua missão. Que passa, desde logo, por apoiar a capitalização das PME, constituindo estas a grande malha económica do país e a principal fonte de criação de emprego. Por outro lado, seria um serviço patriótico a aplicação efetiva dos 1,6 mil milhões que lhe foram atribuídos no PRR e que tanta falta fazem às empresas. Bem-vindo, Banco de Fomento. Que esta iniciativa seja um bom presságio para o futuro.

Presidente da Associação Comercial do Porto