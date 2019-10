Big Data, o Big Brother do século XXI

No seu livro “1984”, George Orwell fantasia num mundo distópico, reinado por regimes totalitários com vigilância omnipresente, distorcido de factos políticos e históricos em nome do Grande Irmão (“Big Brother is watching you”), sendo que a joia do Partido é um dispositivo tecnológico denominado “telecrã”. Para além de vigiar constantemente os habitantes do mega estado da “Oceania”, tão pormenorizadamente ao ponto de conseguir sentir os batimentos cardíacos, esta maravilha da tecnologia consegue dar ordens aos indivíduos, tornando-se num dos principais meios de difusão da propaganda do Partido. Faz-lhe lembrar algo?

De entre inúmeros gadgets que possuímos hoje em dia, como smartphones, smartwatches e smartmeters, todos são capazes de saber onde estamos, analisar os nossos dados biométricos, gravar o que vemos e o que dizemos (sim, não me esqueci de vocês Amazon Alexa e Samsung Smart TVs, que estão sempre escutar as nossas conversas e a transmiti-las para a cloud). É verdade que as informações recolhidas por estes equipamentos já é utilizada para campanhas de marketing e análise de perfis de utilizadores, mas já pensou que pode estar a ser utilizada para algo mais?

Neste momento, na China, está a ser implementado um sistema de scoring social que entrará em pleno vigor em 2020. O sistema é bastante simples: “boas ações” dão pontos e “más ações” retiram pontos, estando cidadãos e empresas sujeitos a estas regras. As consequências que derivam de um score baixo vão, entre outras, desde a proibição de sair do país à proibição de compra de bilhetes de comboio/avião, passando pela negação de acesso a infraestruturas estatais e aquisição de crédito bancário e, por último, ter o nome numa lista negra pública nacional.

Como é isto feito? A resposta é big data e Inteligência Artificial. Para além de 200 milhões de câmaras de vigilância, com algoritmos de reconhecimento facial, o governo do gigante asiático está a compilar informações sobre extratos bancários, histórico de créditos, atividades nas redes sociais, histórico hospitalar, assim como histórico judicial e de pagamentos às finanças. Por incrível que pareça, não é apenas a China que está a implementar um sistema de scoring social. Também a cidade de Darwin na Austrália se prepara para fazer o mesmo.

E é aqui que entra o grande problema do século XXI. Ao contrário da China, que é o governo que está a guardar esta informação, o que já por si é assustador, a cada minuto que passa são gerados petabytes de dados sobre a população mundial em dispositivos/aplicações de multinacionais como a Apple, Google, Amazon e Facebook. O escrutínio de todas (ou quase todas) as atividades que realizamos diariamente está, neste momento, a ser analisado por parte destas empresas, as quais controlam a maior parte dos aparelhos informáticos e a atividade que fazemos online: compras, navegação e aparelhos biométricos. Para além disso, estas empresas entram no jogo a nível monetário, como por exemplo, o Facebook, que irá lançar a sua criptomoeda em 2020 e o serviço Apple Pay que chegou a Portugal em 2019. Adicionalmente, nos próximos anos, veremos o roll–out da tecnologia 5G o que permitirá uma maior conectividade de dispositivos à rede.

Caminhamos a passos largos para um futuro não tão diferente daquele escrito por Orwell, em 1949. O estado hipnótico perante os “telecrãs” atuais está a tomar de assalto todos os ramos da sociedade, onde em nome da inovação, estamos a aceitar de forma ignorante e sem grandes barreiras uma vigilância permanente, que já está a tomar proporções drásticas em todos os aspetos da nossa vida. Urge a necessidade de uma maior instrução da civilização sobre as relações causa-efeito das novas tecnologias e de que forma é que estas nos privam dos nossos direitos fundamentais enquanto cidadãos, como, por exemplo, o direito à privacidade.

“Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força” – George Orwell, “1984”

Business Analytics Senior Consultant da Mind Source