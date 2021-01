Bilhete low cost para mais um filme de terror

Chegou o ano da vacina, da bazuca e da recuperação, mas não se esfumam assim, sem mais, todos os males que vieram ao mundo em 2020. Infelizmente, o ano que terminou não era um filme com duração limitada e final feliz assegurado.

Sofrerá grande desilusão quem acredita que 2021 será o tempo das provas superadas, de virar a página e colher vitórias. Os desafios estão apenas a começar, num ano que terá eleições a abrir (presidenciais) e a fechar (autárquicas), que sofrerá a violência das falências e o sangramento dos despedimentos coletivos conforme vão chegando ao fim os apoios criados para responder à crise pandémica, que será marcado pela forte instabilidade e contestação social decorrentes de cada vez mais degradadas condições de vida. Ter um salário mínimo mais alto de pouco serve se não há emprego.

Finalmente 2020 acabou, mas o novo ano arranca já com o cansaço acumulado pelo lastro de más notícias dos meses que ficaram para trás e pelo desgaste do imenso esforço de sobrevivência empreendido por quem se recusou a baixar os braços e culpar a pandemia pela desgraça.

As boas notícias são que há quem tenha vontade de seguir em frente e para cima, de criar e inovar, de investir e apostar num país massacrado por duas crises brutais em apenas uma década. Esta é a hora em que tudo pode acontecer. Assim tenhamos a coragem de quebrar com o que ficou para trás e construir novo e melhor. De deixar cair modelos que nunca funcionaram e usar os fundos que Bruxelas disponibiliza para alterar fórmulas que garantam eficácia e produtividade, desenvolvimento e riqueza.

Não chega reconstruir. Se não conseguirmos mudar nada do que era antes, estaremos daqui a um ano bem pior do que estamos agora - e nessa altura sem o dinheiro e a boa vontade da Europa. Os problemas estão há muito identificados: barreiras burocráticas, justiça lenta e pouco ágil, demasiada interferência pública, instabilidade regulatória e fiscal e um Estado que desconfia de intenções e comportamento daqueles que o financiam.

Mas a mudança tem de passar também por olharmos Portugal como um todo, por unirmos esforços em vez de sistematicamente nos opormos uns aos outros e desfazermos o que foi feito antes apenas porque não fomos nós os autores da obra. Por sermos os primeiros a ter orgulho nos nossos êxitos em vez de os olharmos entre o desdém e a desconfiança e lhes apontarmos falhas que mais ninguém lhes vê.

Em 2021 joga-se o tudo ou nada. Que seja o ano em que ambicionamos a liderança, em vez de nos contentarmos com um bilhete low cost para embarcar em mais um filme de terror.