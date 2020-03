Bill Gates, a invenção da retrete e a nova Pandemia

Estamos a viver um momento histórico que vai marcar para sempre as nossas vidas. E se olhamos para as instituições, ficamos preocupados porque estas não estão a conseguir responder às necessidades nem aos fins para os quais foram delineadas. As organizações políticas e monetárias internacionais não estão a conseguir materializar um objectivo comum no combate a esta enorme crise que nos apanhou.

Os políticos há muito que deixaram de tomar decisões com base no bem comum, no dever ou na ética; a maioria das vezes, apenas se preocupam em não perder terreno nos lamaçais do populismo, com medo de perder eleitorado e de se tornarem irrelevantes.

Os novos senhores do mundo, regem-se sem regras, mudando de discurso como quem muda de camisa, redefinindo princípios a seu bel-prazer. As populações são cada vez mais informadas, mas cada vez menos formadas, tropeçando nas mais básicas fake news. E com todo este cenário em que ficamos no amanhã?

Se as instituições parecem não conseguir nos salvar como lhes competia, cabe a um de nós, individualmente, dar um passo e depois outro… As nossas empresas, as nossas elites, todos nós, seremos decisivos no futuro comum.

E este artigo é sobre uma dessas pessoas que decidiu mudar o mundo e que já deu provas de que trabalha pelo bem comum. Criou uma fundação, desenvolveu projectos inovadores; promete juntamente com os seus amigos deixar fortunas – das maiores do mundo! – em projectos sustentáveis no combate às desigualdades e em prol do futuro sustentável da humanidade.

Adivinhou. É claro que estou a falar de Bill gates. E porquê? Porque em Março de 2015, Bill foi a uma daquelas conferências Ted Talks que vemos no YouTube enunciar qual, em seu entender, podia ser a ameaça que faria perigar a nossa existência. E sobre o que falou? Da crise económica? Da desregulação dos Mercados de Capitais? Guerras Nucleares?

Bill entrou no palco carregando dois bidons verdes com letras amarelas e, lembrou que, quando era pequeno, o maior medo que tinha era o do cogumelo duma explosão nuclear… E nisto passam imagens dum grande “cogumelo tipo Los Alamos”. Então, partilha a memória de que em sua casa existiam bidons como aqueles que agora trazia consigo com mantimentos. Revela que tinham também um bunker para uma eventualidade de um ataque soviético em plena Guerra Fria.

Bill arruma rapidamente com a questão: «hoje, o maior risco de catástrofe não é a guerra nuclear», para Bill Gates «o maior risco que hoje atravessamos é»… E vê-se uma molécula de vírus no enorme ecrã gigante.

Há cinco anos atrás, Bill alertava toda a gente que o que podia fazer perigar a humanidade, tal como a conhecemos, era uma pandemia como aquela que, agora mesmo, estamos a viver em carne e osso. E alertava de que era preciso fazer algo. E o nosso problema é que nada se fez.

Nestes dias de recolhimento forçado, revi o interessante documentário Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates. Trata-se de uma série de três episódios em que se mistura a história pessoal de Bill com a dos projectos onde investiu pessoal e financeiramente milhões através da fundação que criou em conjunto com a sua mulher Melinda.

No primeiro episódio as suas irmãs partilham memórias de infância da família Gates, a sua relação basilar com a mãe, a tendência para o isolamento excessivo. E Bill revela aquela que considera ser a sua missão de vida: melhorar as condições de saneamento básico nos países em desenvolvimento. Já investiu na criação e na produção de uma retrete para acabar com os problemas da diarreia que continua a dizimar milhões de pessoas por esse mundo fora.

No segundo episódio, é feita uma análise aos laços de amizade que lhe moldaram a vida, a morte trágica do seu melhor amigo de infância; a relação única com o seu sócio Paul Allen, o co-fundador da Microsoft. Este documentário narra-nos também o seu combate para erradicar a Poliomielite no mundo. Uma luta que tem muito mais de político e de logística do que de científico. E como quase conseguiu…

No último episódio da série, Bill Gates fala sobre os projectos que desenvolveu para combater as alterações climáticas. A necessidade de procurar uma energia limpa, o seu grande sentido de urgência, e do seu projecto de fusão nuclear a frio, com base em urânio empobrecido.

Em todos os projectos da sua fundação, Melinda e Bill investiram milhares de milhões de dólares. Este episódio examina também a importância da sua relação com Melinda e, de como esta, foi fundamental para a decisão de pôr mãos à obra na sua tentativa de tentar mudar o mundo.

Levado pela circunstância, revi também aquela entrevista que Melinda Gates deu a David Letterman, e o momento quando este lhe pergunta se é femininista. Esta disse-lhe que nunca tal palavra lhe passara pela cabeça; e que, nunca tinha depreendido ter tomado um comportamento com ímpeto femininista.

Todavia, contava também que, quando a filha mais velha entrou na escola teve que ter uma longa conversou com Bill, explicando-lhe que se este continuasse a trabalhar excessivamente não teria tempo para acompanhar o crescimento da filha. E propondo-lhe que, pelo menos duas vezes por semana, o então “homem mais rico do mundo” deveria levar a filha à escola. Na viagem de cerca de uma hora teriam todo o tempo para estarem juntos, conversar e fortalecerem laços.

No fim do ano, outras mães agradeceram-lhe o seu ímpeto feminista! Perguntando-lhe se não reparara que, agora, todos os pais iam levar os filhos à escola imitando o poderoso proprietário da Microsoft? É que, perante a argumentação de que «se até o Bill Gates tem tempo de levar os filhos à escola, tu também tens!» havia ocorrido um verdadeiro milagre.

É isto, muitas vezes as nossas decisões são reflexo de uma posição ideológica; mas outras, apenas acontecem como parte das nossas circunstâncias, da nossa coerência e das nossas inquietações. Podemos investir milhões, mas também podemos ajudar a mudar o mundo apenas numa questão de atitude. (https://www.netflix.com/pt/title/80209096)

