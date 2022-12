Black Friday 2022: oportunidades, desafios e tendências que se tornam realidade 

Os indicadores económicos e de digitalização apontavam para a maior Black Friday de sempre em Portugal em 2022, e as pesquisas no Google vieram confirmar isso mesmo. Em Novembro, as pesquisas relacionadas com Black Friday em Portugal cresceram 10% comparativamente com o período homólogo, sinal de que os consumidores recorreram mais ao Google para se inspirarem e conhecerem as melhores ofertas e oportunidades disponíveis durante a Black Friday.

As preocupações com o aumento da inflação e a incerteza em relação ao futuro da economia, aliadas a factores como a oferta variada de produtos, competitividade de preço e conveniência, destacados pelos consumidores portugueses num inquérito realizado pela Google em Junho de 2022, ajudarão a explicar o crescimento das pesquisas. Este fenómeno ganha maior destaque se pensarmos que esta foi a primeira Black Friday sem restrições no comércio tradicional desde 2019: o consumidor português está cada vez mais digital e omnicanal.

No que diz respeito às preferências dos consumidores, e pelo quinto ano consecutivo, a Worten foi a marca mais associada pelos consumidores portugueses a pesquisas sobre a Black Friday, seguida da Zara, Fnac e Amazon (Fonte: Google Trends).

O comportamento mais digital dos consumidores na Black Friday deste ano é um sinal para as compras de Natal, que acontecem logo a partir do princípio de Dezembro: 34% dos consumidores portugueses planeiam comprar presentes de Natal na primeira quinzena do mês (Fonte: Google Trends; Google survey de Junho 2022, n=750).

Na hora de fazer compras de Natal online, as principais preocupações dos consumidores portugueses prendem-se com eventuais atrasos nas entregas (32% dos inquiridos) e dificuldade em devolver/trocar produtos (27% dos inquiridos), pelo que expectativas claras de entrega e uma política flexível e alargada de trocas são essenciais nesta altura do ano. A manter-se a mesma tendência da Black Friday, as compras de Natal em Portugal serão também as mais digitais de sempre, pelo que é indispensável que as empresas estejam prontas para aproveitar esta procura natalícia ao longo de toda a jornada do consumidor.

Com os portugueses a terem comportamentos cada vez mais digitais, torna-se ainda mais imperioso para as marcas nacionais acelerarem a sua transição digital para o e-commerce ou arriscam-se a perder consumidores para websites, produtos e serviços de fora de Portugal e que vendem a consumidores portugueses. Por outro lado, o comércio eletrónico poderá também ser visto pelas empresas lusas quase como um mecanismo defensivo perante o atual contexto de incerteza económica ao mesmo tempo que abre portas a milhões de consumidores, em Portugal e além-fronteiras, à distância de um clique. E para as empresas - cada vez menos - que ainda não deram este passo, multiplicam-se os exemplos de sucesso portugueses de várias áreas que mostram que a internacionalização das empresas portuguesas por via do digital não tem de ser um bicho de sete cabeças. Que os casos de sucesso, somados à recente medida do PRR "Internacionalização via e-commerce", que colocou 23 milhões de euros à disposição de PMEs que queiram começar ou acelerar a sua internacionalização através do digital, sirvam de estímulo para acelerar esta transição nas empresas nacionais.

(Nota: o autor escreve segundo o Antigo Acordo Ortográfico)

José Maria Júdice, Industry Manager Google Portugal