Boas notícias no mercado publicitário

o longo de mais de um ano terrível, desde o início de 2020, o investimento publicitário no mercado português teve um comportamento quase sempre em queda, nalguns momentos com todos os meios, da televisão ao digital, a serem penalizados.

Olhando para o primeiro semestre de 2021, e comparando com o período homólogo do ano anterior, o mercado continuou fortemente em queda nos três primeiros meses e apenas em abril começou a dar sinais de recuperação, nomeadamente na televisão e no digital. Em abril, o resultado global ainda foi negativo mas eram evidentes os sinais de retoma. Em maio, a situação começou claramente a inverter-se e o conjunto do mercado registou um aumento global de cerca de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas em junho, com o fecho do primeiro semestre, a evolução foi ainda mais positiva registando-se, no total, um aumento de 19% face ao homólogo.

O investimento publicitário em televisão, quer nos canais generalistas quer no cabo, teve aumentos semelhantes, ultrapassando no conjunto os 26%. O único outro meio que acompanhou esta tendência positiva foi o digital, com uma subida ligeiramente superior a 27%. Olhando para os números com maior detalhe verifica-se que todos os outros meios, embora continuem negativos, registaram melhorias e conseguiram voltar a captar investimento. Imprensa, rádio e outdoor conseguiram amortecer, nalguns casos em quase 50%, as quebras de investimento e todos eles, de forma geral, apresentaram sinais de ter voltado a captar o interesse dos anunciantes. O outdoor, que compreensivamente durante os períodos de confinamento teve quedas brutais, chegando a ultrapassar os 60% de perda de investimento, está neste momento 10 pontos abaixo do primeiro semestre do ano passado, enquanto a imprensa, que também andou a perder mais de 60%, reduziu a perda para cerca de 14% e a rádio, que teve quebras semelhantes a estes outros meios, anda agora ligeiramente abaixo dos 8%.

São bons sinais para o setor e, embora haja ainda um longo caminho a percorrer, o facto é que aos poucos o investimento está a voltar. E, se é verdade que televisão e digital são os que melhor recuperaram e captaram mais investimento, é também positivo que a situação tenha melhorado em todos os meios. O pior que podia acontecer seria uma polarização excessiva na televisão e no digital, com desaparecimento de investimento de meios como a imprensa ou a rádio, que são dois tradicionais alicerces da diversidade e pluralismo da informação.

Vamos ver o que o segundo semestre traz em termos de evolução, mas os números dos primeiros seis meses deste ano foram melhores do que esperado, atendendo aos efeitos da pandemia. E este é precisamente um ponto que só daqui a algum tempo, se a situação se normalizar, poderá ser aferido com rigor: que hábitos de consumo de media se alteraram e em que sentido, depois da pandemia? Aqui está um tópico a seguir com atenção.

Outro ponto será como evolui o investimento publicitário nas edições digitais da imprensa portuguesa. Há poucos números disponíveis, mas o aumento claro de assinaturas e audiência durante a pandemia é um indicador ao qual os anunciantes estão atentos. Todas as crises geram oportunidades.

SF Media