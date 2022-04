Bofetada na Alemanha e o futuro da Europa

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aplicou publicamente uma violenta bofetada diplomática à Alemanha ao recusar receber no seu país o Presidente Alemão Frank-Walter Steinmeier quando este se prestava para partir para Kiev na companhia de outros primeiros responsáveis da União Europeia.

Esta humilhação pública do Presidente alemão mostra por um lado a insensatez de Zelenskyy mas por outro que se sente suficientemente protegido pelos Estados Unidos para proceder desta forma para com a maior potência da União Europeia, o clube a que deseja ardentemente pertencer.

Para agravar a humilhação alemã, os outros Presidentes que integravam a delegação europeia - os Presidentes da Polónia, Estónia, Lituânia e Letónia - não cancelaram a visita em solidariedade com o Presidente alemão, antes decidiram ir sem ele, não emitindo sequer qualquer comentário público de apoio a Frank-Walter Steinmeier.

Estas ações, no mínimo, pouco simpáticas, na verdade hostis, para com a Alemanha mostram uma profunda divisão da União Europeia e a enorme pressão externa sobre esse país e que acabará certamente por levar a uma alteração do regime político nesse país, com a saída de cena dos políticos e dos partidos que mais apostaram nas relações económicas com a Rússia e a sua substituição por políticos mais alinhados com os Estados Unidos.

Em todas as guerras há vencidos, apesar de nem em todas se encontrar um vencedor. Entre os derrotados nesta guerra alinham já Alemanha e a França. Vão arcar com as pesadas consequências económicas das sanções e, provavelmente, assistirão a mudanças de regimes com uma substancial alteração na composição da classe política.

Se a União Europeia subsistirá ou não é uma questão em aberto. Certo é que a predominância franco-alemã está estilhaçada, e o sonho de um exército europeu que apoiasse a autonomia estratégica europeia desapareceu e o único exército credível na Europa continuará a ser a NATO liderada pelos Estados Unidos. No processo de decisão da União Europeia o peso dos países de Leste, dos países autoritários governados por semidemocracias e onde vários partidos são proibidos e as minorias perseguidas, será cada vez maior.

Aproximam-se tempos difíceis. Portugal deve encarar todos os cenários, mesmo o de desagregação da União Europeia.