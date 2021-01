Bolsonaro cospe no principal cliente

Brasil desdenha de milhões de yuhan vindos da China, seu maior parceiro comercial. Motivo? Ser um capacho fofinho dos EUA

Em julho de 2020, uma agência bancária no Brasil foi condenada a pagar a um seu cliente o equivalente a 10 salários mínimos. O entendimento do tribunal foi de que o banco agiu com preconceito ao exigir revista a um cliente, negro, para o deixar entrar - clientes brancos, entretanto, circulavam na agência sem serem abordados.

O preconceito é apenas um ângulo sórdido e criminoso da estupidez humana: com a sua atitude, o banco perdeu respeito e - o que lhe doerá mais - dinheiro e, no mínimo, um cliente.

Quando se fala de preconceito, sordidez, crime e estupidez, não há como não nos lembrarmos do governo de Jair Bolsonaro. Ainda em campanha, o hoje presidente da República visitou Taiwan para irritar a China; e no intervalo entre a eleição e a tomada de posse, criticou a "compra do Brasil" pelo gigante asiático.

Já no ano que agora terminou, o filho 03 do presidente comparou, em março, o coronavírus a Chernobyl. "Mais uma vez uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas", disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Um mês depois, foi a vez do analfabeto ministro da Educação Abraham Weintraub cutucar a fera: "Geopoliticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?", escreveu, usando o expediente tosco da troca dos "ll" pelos "rr" para apequenar o povo chinês.

O próprio chefe de Estado disse em outubro que a Coronavac, vacina chinesa contra a covid 19, não era segura dada "a sua origem".

E já em novembro, o 03 voltou ao ataque: "O governo (...) declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China".

Aos insultos, o "império do meio" respondeu, para já, apenas com puxões de orelhas: "Tal atitude flagrante anti-China não condiz com o seu estatuto como deputado", escreveu Yan Wanming, embaixador no Brasil, a propósito de uma das traquinices de Eduardo.

"Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias sobre a China (...) e evitar ir longe demais no caminho equivocado, tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral", advertiu, noutra ocasião.

A China, registe-se, já adotou retaliações económicas contra a Austrália, reagindo a um pedido "de investigação internacional" sobre a origem do coronavírus. E a Austrália é o sexto maior parceiro comercial do país do extremo oriente, logo acima do Brasil, o sétimo.

Entre 2003 e 2018, os chineses investiram 54 mil milhões em solo brasileiro, sendo que 89% para aquisição de empresas já existentes e 11% em novos projetos

Só em 2020, o governo de Xi Jinping comprou 63,1 mil milhões no país sul-americano, sobretudo em soja, carne e açúcar. Esses investimentos foram o motor da bonança da Era Lula e uma das razões para o pulo de 40 milhões de brasileiros miseráveis para a sociedade de consumo, com a consequente diminuição da desigualdade e da fome.

Por falar em soja, carne e açúcar, o "agronegócio" brasileiro, um pilar da economia liderado por apoiantes de Bolsonaro que já estava preocupado por ver o Brasil perder a oportunidade de aproveitar a guerra entre Trump e Xi para tentar arrecadar mais yuhan, alarma-se ao sentir um aumento de regras de vigilância sanitária e de outras burocracias por parte do parceiro asiático.

A ameaça de Bolsonaro de bloquear a participação da Huawei no mercado 5G, para servir definitivamente de tapete fofinho dos EUA, pode ser o gatilho para Pequim avançar com retaliações contra Brasília, como fez com Camberra.

Voltando ao tema do início, há muitos empresários burros e preconceituosos, como os donos daquela agência bancária, mas a nenhum ocorreria maltratar precisamente o seu principal cliente com base na intolerância. Ao governo Bolsonaro ocorreu.