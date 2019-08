Bolsonaro uniu o Brasil

Rachel Sheherazade é uma daquelas mil e uma jornalistas sensacionalistas justiceiras que encontram, nos países de terceiro mundo, terreno fértil para prosperar, adepta de armas para os “cidadãos de bem”, seja lá o que isso for, e simpática à máxima medieval “bandido bom é bandido morto”.

Para o historiador e comentador em programas de rádio e de televisão Marco Antonio Villa, o antigo presidente Lula da Silva “é um psicopata” que “dificilmente sairá algum dia da cadeia”.

Mas quando se quer dar o exemplo definitivo do colunista de direita no Brasil, o mais lembrado é Reinaldo Azevedo, que cunhou no título do livro, por exemplo, o termo “petralha”, aglutinação das palavras “petista” (militante do PT) e “metralha” (nome de bandidos da Disney).

Ainda em 2016, Lula quis escapar da Operação Lava-Jato e tentar impedir o impeachment de Dilma Rousseff, escudando-se no cargo de ministro da Casa Civil, que lhe garantiria imunidade parlamentar. Não conseguiu, porque Gilmar Mendes, juiz do Supremo e inimigo declarado do ex-sindicalista, travou a iniciativa.

E, no entanto, hoje, quem veja Sheherazade, ouça Villa, leia Reinaldo ou acompanhe os autos de Gilmar não nota diferenças substanciais entre eles e os articulistas de esquerda, os adeptos do “Lula Livre”, os eleitores de Fernando Haddad.

Jair Bolsonaro, tantas vezes acusado de dividir o país, por causa das suas opiniões radicais, extremadas, ignorantes e boçais, é afinal um injustiçado: ele uniu o Brasil.

Ao atacar cientistas, índios, artistas, gays, pacifistas, professores, vegetarianos, presos, imigrantes, nordestinos ou desaparecidos políticos e ao defender torturadores, fabricantes de armas, devastadores da Amazônia, exploradores de trabalho infantil, milicianos ou infratores de trânsito, o presidente brasileiro foi tocando o limite de cada um.

Do lado de cá da linha da civilização ficou a esmagadora maioria dos brasileiros que, conservadora ou liberal, de direita ou de esquerda, moderada e até nalguns casos radical, rejeita o retrocesso, a barbárie, o ódio e o atraso como mote político.

João Doria, o esperto governador de São Paulo que em 2018 pediu voto “BolsoDoria”, tentando surfar na popularidade do então candidato presidencial, já disse estar desalinhado da agenda do Planalto.

O Movimento Brasil Livre, grupo de jovens que liderou as manifestações pelo impeachment de Dilma, pede agora desculpas pelo resultado final dessas marchas.

O subscritor desse pedido de impeachment, o jurista Miguel Reale Junior, em entrevista ao DN, chama Bolsonaro de “BolsoNero” e de “alucinado das trevas”.

Alexandre Frota, deputado do partido do presidente, considera-o a ele e à família a sua maior desilusão.

Sim, até Frota, o ator pornográfico, musculoso, machista e falastrão, a mais fiel tradução do que se convencionou designar por bolsonarismo, descobriu que tem um limite.