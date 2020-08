Bolsonaro viu um comunista no espelho

Os índios, os ambientalistas, os defensores dos direitos humanos, o Papa Francisco, todas as ONG do planeta e o Leonardo Di Caprio são, no modo bolsonarista de “pensar”, comunistas.

O presidente de centro-direita Fernando Henrique Cardoso e os pesos pesados do conservadorismo brasileiro Michel Temer e José Sarney, a ciência e os cientistas, a arte e os artistas, a imprensa e os jornalistas, as universidades e os professores, os institutos de sondagens e os entrevistados por eles, as urnas e os contadores de votos, também.

Os europeus que se riem do presidente e do seu sanfoneiro, os americanos que não votam Trump, os cidadãos do mundo que não usarem um revólver à cintura, idem.

Os defensores do estado de bem-estar social à escandinava, os progressistas que não se importam com a orientação sexual de cada um e quem ousar falar em desigualdade merecem ir para a Coreia do Norte, para Cuba ou para a Venezuela com bilhete só de ida.

Até o ex-super herói Sérgio Moro, que prendeu Lula, Joice Hasselmann, a deputada folclórica que se intitulava “Bolsonaro de saias”, o Major Olímpio, unha e carne com o capitão, Alexandre Frota, que acha a famiglia de milicianos demasiado pornográfica mesmo para os seus padrões, e outros desertores do governo mais surreal e incompetente da história democrática do Brasil são bolcheviques.

A ema que bicou Bolsonaro nos jardins do Alvorada, perante as máquinas fotográficas dos repórteres fotográficos (outros comunistas), durante a quarentena presidencial está, também ela, desde então na lista vermelha do macartismo à brasileira.

A paranoia de Jair Bolsonaro e do gado que o segue, entretanto, tornou-se tão grave, tão grave que agora até o espel08ho do Palácio do Planalto onde o presidente faz a barba diariamente reflete… um perigoso comunista.

A culpa é da pandemia.

Dada a crise económica que dela derivou, Bolsonaro passou a distribuir um auxílio emergencial de 600 reais (o governo queria que fossem apenas 200, mas o Congresso decidiu que seriam 500 e acabou em 600) aos mais afetados e necessitados.

Resultado: no meio do turbilhão de asneiras na condução do combate à Covid-19 e das imparáveis denúncias de corrupção em torno do seu primogénito, Bolsonaro começou a cair a pique nas sondagens entre as classes altas e médias, que o elegeram, mas a reerguer-se entre os mais pobres, beneficiados com o tal auxílio.

Vai daí, passou a fazer viagens ao Nordeste, região mais empobrecida e principal reduto do PT, a “inaugurar” obras já inauguradas por Lula e por Dilma Rousseff e a fazer comícios do Piauí à Bahia a prometer engordar o Bolsa Família, projeto símbolo do lulismo que o deputado de baixo clero Jair Bolsonaro ainda há uns 10 anos atacava sempre que podia e chamava de “bolsa migalha”.

Como, em paralelo, o PIB vai dar um previsível tombo, o governo decidiu tributar o 1% mais rico do país.

E criar um novo imposto sobre serviços privados, como colégios ou planos de saúde, consumidos sobretudo pelos abastados.

Irá, por outro lado, taxar lucros e dividendos da Bolsa e recriar, finalmente, um imposto sobre transações financeiras que incomoda sobretudo os banqueiros.

Durante estes tempos loucos na saúde e na economia por que passamos ficou célebre a frase “acreditava-se que o medo de morrer convertia os ateus em crentes, mas acontece que transforma neoliberais em keynesianos”.

É verdade: transformou até o caçador de comunistas Bolsonaro num marxista subversivo.