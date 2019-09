Bom exemplo

A imagem associada a Portugal foi, durante muitos anos, penalizadora do valor atribuído, nos mercados internacionais, aos bens produzidos por empresas portuguesas. O diferencial era palpável nos produtos de consumo final, em especial se ambicionavam posicionar-se entre os melhores. Não é discurso derrotista: unidades consideradas de valia aproximada, quando não era revelada a origem, passavam a justificar preços muito distintos quando aquela era anunciada. Sucedeu no calçado. Conscientes de que apenas artigos de qualidade superior poderiam sustentar a competitividade, e sobrevivência, da indústria portuguesa, os empresários foram à luta. Produtos de maior valor intrínseco eram uma pré-condição, não suficiente. Era preciso a validação desse valor pelo mercado. Desenharam-se estratégias, campanhas de comunicação e imagem e, paulatinamente, o reconhecimento foi sendo ganho, a penalização reduzida e, mais recentemente, invertida em resultado da conjugação, virtuosa, de vários fatores: o aumento do prestígio do país; o investimento em marcas por parte das empresas; a continuidade das ações de promoção; a constatação do mérito destas por parte dos sucessivos decisores políticos e, por fim, o apuro da credibilidade, em termos de saber fazer, qualidade e credibilidade, do nosso sistema industrial. Um caminho semelhante tem vindo a ser percorrido pelas outras “indústrias da moda”.

A análise custo-benefício dos apoios concedidos evidencia um efeito multiplicador acima da média que, se diz bem da competência de quem desenhou as iniciativas, só é possível por não ter havido hiatos. Neste tipo de políticas, a continuidade é essencial. Se não é morrer, parar leva lá perto, à necessidade de recomeçar de patamares mais baixos, exigindo um maior investimento para anular a desvalorização e acumular capital de imagem.

Chegará o dia em que o círculo virtuoso acima descrito será autossustentável, sem necessidade de ajudas decisivas da política industrial. Até lá, importa ir consolidando posições, em patamares de qualidade cada vez mais altos. Não há plano B.

Alberto Castro, economista e professor universitário