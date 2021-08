Bom na dificuldade, melhor na prosperidade

Pelo seu passado histórico ou nem que seja pelo facto objetivo de pertencer aos países de fala portuguesa e castelhana, Portugal tem, ou deveria ter, todas as condições para conquistar um lugar ao sol na Ibero-América. Para isso, no entanto, é necessário entender melhor a disputa geopolítica e geoeconómica em causa nessa parte do globo. Altamente organizada e coordenada, nomeadamente através do Foro de São Paulo, desde os finais dos anos 90 que a rede de movimentos e partidos socialistas tem tido um êxito considerável na tomada de poder em diversos países latino-americanos.

Para dar alguns exemplos, na Bolívia, o Movimiento al Socialismo (MAS) governa há 17 anos, apenas com uma curta interrupção durante a crise política de 2019, tendo recuperado a presidência em menos de 1 ano, com a eleição de Luis Arce; apesar da constante instabilidade política e económica. No Peru, muitas empresas e retalhistas vivem num desassossego, com a maior subida de inflação em 4 anos, desde que o marxista Pedro Castillo, líder do Perú Libre, assumiu as rédeas do país. A Argentina está de tanga, nas mãos do justicialismo peronista de Kirchner e Ángel Fernández, com uma dívida impagável e cerca de um terço da população na miséria, a precisar de assistência alimentar.

A desgraça dos países sob o comando socialista não surpreende ninguém. Uma economia sob as garras do Estado afugenta o investimento sadio, pois só beneficia os lobbies, o poder político e a corrupção, bem como a exploração de recursos e monopolização de infraestruturas por parte de grandes potências globais - neste caso, a Rússia e China, que em Cuba e na Venezuela alcançam o auge da sua influência. Deste modo, impõe-se a questão: Que países latino-americanos podem ser realmente atrativos para os investidores ocidentais? Por outras palavras, como evitar que o potencial da América Latina seja desperdiçado a encher os bolsos dos regimes locais, bem como das superpotências que, à maneira de "sugar daddies", os apadrinham?

É neste contexto que o Brasil se destaca enquanto solução viável e promissora. Independentemente de quem ocupe o Palácio do Planalto, o país tem uma dimensão inversamente proporcional ao risco de monopolização da sua economia, sobretudo tendo em conta a respetiva autonomia e contrapoder das 27 unidades federativas que o constituem. Trata-se nada menos que a maior nação da América Latina, tanto em área como em população e produtividade. É a 12ª economia do mundo, líder global na produção de soja, açúcar e café. Ocupa o 4º lugar na produção de grãos (arroz, cevada, milho, trigo). Também exporta petróleo, minérios, celulose, carne bovina e de frango. Está entre os 20 maiores mercados de automóveis, tem empresas de topo mundial na construção de aeronaves (Embraer, Octans Aircraft), e tem potencial para liderar a produção mundial de biocombustíveis com baixa pegada ecológica.

Os portugueses, aliás, lembram-se bem da febre do Brasil que teve início nos tempos de António Guterres, com Pina Moura na pasta da Economia. Num movimento de internacionalização apoiado pelo Estado, várias empresas nacionais embarcaram na aventura. E ao contrário do que por vezes se diz, tiveram bastante sucesso. Na viragem do milénio, a PT alcançou uma quota de mercado que rondava os 21% do total das comunicações móveis do Brasil. Com participações na CERJ, COELCE, BE, ESCELSA e ENERSUL, a EDP representava 15% da distribuição de energia elétrica. A Cimpor era a 3ª maior no setor dos cimentos. E a BRISA detinha 20% do Grupo CCR, antiga Companhia de Concessões Rodoviárias, que arrecadava 31% das receitas de portagens nas estradas brasileiras.

Claro está que, hoje, a PT é da Altice. A EDP pertence à China Three Gorges, à Oppidum e à BlackRock, Inc. E a Cimpor foi comprada, em 2012, pela InterCement (Grupo Camargo Corrêa), tendo por sua vez sido adquirida, em 2019, pelos turcos da OYAK. Mas, esse fenómeno deve-se a decisões tomadas cá, não lá. Ou seja, pouco ou nada têm a ver com qualquer fracasso no mercado brasileiro. Se tal fosse, jamais a BRISA teria faturado 1,3 mil milhões de euros ao vender, em 2010, as suas participações no Brasil e América Latina. De facto, um dos poucos casos que, em termos objetivos, se traduziu em insucesso foi o da Jerónimo Martins que, após ter adquirido a rede de Supermercados Sé, em 1997, acabou por vendê-la ao grupo Pão de Açúcar, quatro anos depois. Contudo, numa entrevista ao JN, em 2012, o próprio Alexandre Soares dos Santos esclareceu que a sua retirada se deveu à falta de capacidade financeira para suportar a operação, bem como à opção pela Polónia, que se tornou prioritária. Aliás, em 2019, na sua última grande entrevista de vida, ao Observador, ainda acrescentou que se não fossem as perdas que teve no Brasil o êxito polaco jamais teria sido possível.

Evidentemente, quem vem da escala portuguesa e se prepara para investir no Brasil precisa de fazer bem as contas e certificar-se de que está preparado para enfrentar o Leviatã. Além disso, não pode ter ilusões quanto aos defeitos endémicos do país. A carga tributária é excessiva, a lei fiscal é uma dor de cabeça, as leis do trabalho são de clara inspiração socialista e a economia no seu todo é mais volátil - algo natural em mercados menos maduros (em comparação com os EUA e Europa), na medida em que alternam com mais frequência entre períodos de crise e de expansão. A isto se junta, claro está, a corrupção.

Ora, por mais politicamente incorreto que soe, a verdade é que o Governo de Bolsonaro tem menorizado quase todos estes handicaps. Com Paulo Guedes na pasta da economia, o Brasil tem dados os primeiros passos para resolver os entraves à liberdade económica, flexibilizando o mercado de trabalho, reformando e simplificando as regulações e regimes fiscais; em suma, assumindo medidas que promovem o empreendedorismo, estimulam o investimento e favorecem as empresas.

Neste sentido, o espetro de um eventual regresso de Lula pode agradar a Cuba, à Venezuela, aos movimentos socialistas da América Latina e às superpotências que os abençoam. Mas, não tanto a investidores que apreciam o mercado livre e querem aumentar a rentabilidade dos seus negócios de forma séria e concorrencial; sem estatismos, mensalões ou lava jatos. Ainda assim, mesmo que tal aconteça, o Brasil é demasiado vasto, diverso e multifacetado para ficar totalmente nas mãos de uma nomenklatura política. Tem Estados com autonomia e capacidade de exercer um contrapoder e, sobretudo, um povo desperto, proativo, atento às disputas culturais e disposto a lutar pelos seus direitos, liberdades e garantias.

Quem vem de fora deverá, não apenas compreender e assimilar todo este contexto, como ter em mente alguns aspetos essenciais. Em primeiro lugar, a atitude. Seria de uma total ingenuidade assumir uma postura eurocêntrica ou neocolonialista, pois tal não só fomentaria um ambiente de crispação como revelaria um desfasamento da realidade - o PIB do Brasil é seis vezes superior ao português. Em segundo, a capacidade de adaptação. É preciso ser humilde para entender como são os hábitos e as características do povo brasileiro, bem como entender as diferenças entre as regiões. Uma empresa e sua respetiva marca (ou marcas) precisa de fazer parte da comunidade, participando ativamente na vida social e cultural da cidade, região ou país em que se insere. Em terceiro, o networking. Se em todo o mundo é importante, quanto mais em países latinos. Trata-se de um fator crucial para promover negócios e estreitar relações de mútuo benefício. Infelizmente, porém, os portugueses no estrangeiro não se unem como deveriam, pelo contrário, deixam bastante a desejar no que toca à criação de laços e plataformas eficazes de intercooperação. Em quarto, as parcerias. São de extrema relevância, sobretudo no que respeita a adaptação ao mercado local, às normas e legislações, e ao entorno político e administrativo vigentes.

Neste momento, a OCDE prevê que o PIB brasileiro cresça a uma taxa de 3.7%, em 2021, e 2.5% em 2022. Analistas do Citigroup e da Goldman Sachs chegam inclusivamente a falar numa margem entre os 5.1% e 5.5%, já para este ano, enquanto no primeiro semestre foram investidos um total de 5.2 biliões de dólares em startups sediadas no Brasil. Estas notícias deveriam ser música para os ouvidos dos empreendedores portugueses, que falam a mesma língua e se enraízam num mesmo património histórico-cultural. Em particular, para os produtores nacionais de azeite, que encontram no país irmão o seu principal destino, cerca de 38% do total das exportações do setor; sem esquecer os do vinho, que nos últimos meses viram as suas exportações para o mercado brasileiro crescer mais de 43%.

Talvez esta seja, portanto, uma boa altura para relembrar as palavras que o empresário Humberto Pedrosa, dono do Grupo Barraqueiro, proferiu ao portal Isto É Dinheiro, em 2018: "Mesmo em dificuldade, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se investir". Pois, se assim é em tempos de dificuldade quanto mais nos de prosperidade.

Economista e Investidor