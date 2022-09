Em Portugal, os empresários, sobretudo se associados a grandes empresas com sucesso, não têm boa imagem. O "grande capital", para usar um epíteto querido da extrema-esquerda, é visto como um explorador, cuja única preocupação é o lucro à custa, se necessário, de práticas lesivas do ambiente, das condições de trabalho ou das obrigações fiscais. Pouco importa que os empresários reclamem assumir novos propósitos para a empresa, adotar novas práticas de responsabilidade social e ambiental e novos modelos de governação: o capitalismo é um mal e os grandes empresários os seus oficiantes. Quem estuda estas coisas diz que, na verdade, tal atitude entronca lá mais atrás, no corporativismo salazarista que, tal como os radicais de esquerda atuais, preferia as PME às empresas de maior dimensão e a regulação estatal ao mercado livre. Pouco importa se os dados mostram que as grandes empresas pagam melhor, dão melhores condições de trabalho e reforma e contratos mais estáveis. Dogma é dogma. Ponto.

A verdade é que os empresários não são todos iguais. Para muitos "a concorrência é boa... mas para os outros!". Mal a coisa começa a correr mal, correm a reclamar, sem pudor, o colo protetor do Estado. Tanto reclamam num dia que lhes faltam trabalhadores para poderem responder à procura, como no dia seguinte que lhes falta procura ou, melhor ainda, que lhes pode vir a faltar procura. Em todos os casos, na sua perspetiva, falha sempre o... Estado.

Só recentemente começaram a surgir, entre a classe empresarial, vozes que condenam esta dependência sistemática e oportunista que não permite discernir os casos em que a intervenção estatal seja mesmo necessária. Pela mesma ordem de ideias, seria bom que se ouvissem condenações em casos de práticas de servidão humana, incluindo quem subcontrata sem querer saber as condições de vida das pessoas que, em última instância, para si laboram.

Os empresários têm de ser capazes de ultrapassar a indiferenciação corporativa e separar o trigo do joio. Nem tudo o que parece é: há gente que não merece o nome de empresário.

Alberto Castro, economista e professor universitário